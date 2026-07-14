В первом полугодии 2026 года Европа импортировала с ведущего российского СПГ-завода "Ямал" больше сжиженного природного газа, чем когда-либо ранее, поглотив почти весь объем продукции сибирского завода за несколько месяцев до вступления в силу запрета ЕС на импорт российского газа.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным аналитической компании Kpler, объем закупок ЕС у компании "Ямал СПГ", которую контролирует российская частная компания "Новатэк", в первые шесть месяцев года достиг рекордных 9,89 млн тонн — это на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По оценкам неправительственной организации Urgewald, Европа, вероятно, заплатила за эти поставки до 6 млрд евро.

Согласно данным Kpler, основными европейскими покупателями были Франция, Бельгия и Испания, которые в первом полугодии 2026 года импортировали с "Ямала" соответственно 3,6 млн, 2,9 млн и 2,7 млн тонн.

Правила ЕС уже запрещают закупку российского СПГ по краткосрочным контрактам, а это означает, что каждая партия газа с "Ямала", предназначенная для Европы, требует подтверждения от таможенных органов страны-импортера о том, что продажа состоялась по долгосрочному контракту.

С 1 января 2027 года вступит в силу запрет ЕС на импорт российского СПГ по долгосрочным контрактам. Это заставит Россию искать альтернативные маршруты. Импорт газа по трубопроводам будет запрещен позднее в том же году.

Готовность Европы принимать партии с "Ямала" имела решающее значение для этого проекта, который расположен в российской Арктике и зависит от небольшого флота специализированных танкеров ледового класса Arc7.

Объемы, которые может отгружать объект, в значительной степени зависят от быстрой обработки таких судов в европейских портах, тогда как альтернативный вариант — использование Северного морского пути для доставки в Азию — более рискован и занимает гораздо больше времени.

Хотя в первом полугодии Европа получила больше СПГ с "Ямала", объемы поставок в Азию упали на 74 процента — до чуть более 510 000 тонн.

По словам осведомлённых в этом вопросе источников, это отчасти связано с тем, что некоторые международные судоходные компании, страховые фирмы и финансисты опасаются санкций ЕС.