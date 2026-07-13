Наиболее вероятной кандидатурой на пост премьер-министра является глава НАК Корецкий, сообщили источники в политических кругах. И только что Зеленский опубликовал с ним фото и поблагодарил за работу в НАК.

А также заявил о новых вызовах, стоящим перед государством. Прямо Зеленский не сказал, что предложил Корецкому пост премьера, но пост этот прозвучал в нынешней ситуации как прозрачный намек на то, что именно Корецкий станет новым премьером.

“Доклад Сергея Корецкого. Благодарен за эффективную работу во главе стратегических украинских государственных компаний — Укрнафты и Нафтогаза. Это чрезвычайно сложная сфера с большим пересечением интересов, и важно, что Сергей обеспечил соблюдение национальных интересов Украины в деятельности этих компаний. И Укрнафта, и Нафтогаз вышли на определенные национальные результаты. Сейчас есть новые вызовы из-за российских ударов, в том числе по энергетической инфраструктуре в приграничных и прифронтовых регионах, удары по АЗС, другим объектам. Обсудили сегодня, какие шаги нужны нашему государству для большей устойчивости Украины и обеспечения определенных результатов в рамках обновленной политической стратегии нашего государства”, — написал Зеленский в Telegram.

Сергей Корецкий, называемый в качестве основного кандидата на должность премьера, считается человеком Тимура Миндича — ближайшего соратника и друга Зеленского.

Окружение президента (так называемая “Семья”) ввело Корецкого в свой круг в конце 2022 года, когда Банковой понадобился человек, который будет управлять отжатой у Коломойского “Укрнафтой” (до того Корецкий управлял сетью заправок WOG).

Затем “Семья” продвинула его на должность главы НАК “Нафтогаз”, где он заменил ещё одного “семейного” менеджера Чернышова.

После коррупционного скандала (“Миндичгейта”) Корецкий пытался исправить свой имидж “человека Миндича”, давая активно интервью и пиарясь на страницах изданий, близких к грантовым структурам.

Однако, как говорят источники в политических кругах, Корецкий остается полностью управляемым “Семьей”. Так же как, впрочем, и уходящий премьер Юлия Свириденко.

Источники полагают, что поводом для ее отставки могла стать информация о том, что против нее как “человека Ермака” начала копать НАБУ. Поэтому и было решено оперативно провести ее замену.





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