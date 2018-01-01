ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ — СЛАВЬТЕ! ХРИСТОС С НЕБЕС — ВСТРЕЧАЙТЕ!

Этими словами, дорогие читатели, начинает свою Рождественскую беседу святитель Григорий Богослов, и с тех пор на протяжении шестнадцати столетий они звучат в нашем церковном богослужении, ставя перед нами одни и те же вопросы и задачи: в чем значение Рождества Христова? Какова роль Божией Матери в Боговоплощении и другие.

Многие религии, исповедующие Единого Истинного Бога, обещают человеку, что он сможет в той или иной мере прикоснуться к Творцу, испытать Его присутствия и близость в своей жизни, но ни одна религия мира, кроме Христианства, не позволяет человеку познать Бога как брата, как друга. И только через Боговоплощение по слову, - преподобного Симеона Нового Богослова, - мы становимся сынами Бога Отца и братьями Христа. Бог воплощается, чтобы иметь возможность общаться с нами на равных, чтобы, разделив нашу судьбу и прожив нашу жизнь, получить право сказать нам о Себе ту последнюю истину, которая никаким иным способом не могла быть нам открыта. Уже нет больше пропасти, разделяющей Бога и человека; нет непреодолимых препятствий для встречи между Творцом и творением — один на один, лицом к лицу. Именно ради этой встречи пришел Господь на землю, стал человеком и прожил человеческую жизнь, претерпел страдание и крестную смерть, Воскрес из мертвых и Вознесся на небо. Все это — ради того, чтобы произошла таинственная встреча, чтобы разрушилась преграда между человеком и Богом, воздвигнутая человеческим грехом.

Преграда разрушена, и меч херувимский преграждающий вход в рай, отступает; врата рая открываются, и человек возвращается к древу жизни, от которого питается Небесным Хлебом. Святитель Григорий Богослов называет Боговоплощение «вторым творением», когда Бог как бы заново творит человека, воспринимая на Себя человеческую плоть: «Существующий начинает существовать; Несозданный создается». В воплощении Бога Слова происходит, по изъяснению свят. Ефрема Сирина, «обмен» между Богом и человеком: Бог воспринимает от нас человеческую природу, а нам дарует Свое Божество. «Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы сынов человеческих сделать сынами Божиими», — слышим мы эти слова, из уст свят. Иринея Лионского.

Именно так рождается Он вновь и вновь в душах тысяч людей и изменяет, преобразует и преображает всю их жизнь, делая их верующими из неверующих, святыми из грешных, спасающимися из погибающих. И напоследок, хотел бы поведать Вам одну дивную Рождественскую история. Жил человек, который не верил в Бога, и не смущаясь рассказывал всем о своем отношении к религии. Однако его жена, верила в Бога и детей своих воспитывала в вере. Однажды зимним вечером он сказал жене в преддверии Рождества, «вся эта история Рождества – чепуха! С чего вдруг Богу понадобилось унижать Себя и являться на Землю в виде человека? Это же смешно!».

И вот жена и дети ушли на службу, а он остался дома. Он уселся в кресло у камина и собрался провести так весь вечер. Вдруг он услышал громкий хлопок: что-то стукнуло в окно. Когда метель немного утихла, он взглянул в окно и увидел на поле возле дома стаю диких гусей. Видимо, они летели зимовать на юг, но попали в снежную бурю и не смогли лететь дальше. Они заблудились и оказались возле его фермы без еды и укрытия. Человеку стало жалко этих бедных гусей, и он захотел им помочь. Он подумал, что сарай был бы подходящим для них местом. Но гуси только кружились бесцельно и, казалось, не замечали дверей сарая или не понимали, для чего он нужен. Человек попробовал привлечь их внимание, но это только отпугивало гусей, он был уже на грани отчаяния. «Почему же гуси не идут за мной? – воскликнул человек. – Неужели они не видят, что только здесь они смогут выжить в такую бурю?».

Он поразмыслил немного и понял, что они просто не хотят идти за человеком. «Вот если бы я был гусем, я бы мог их спасти», – сказал он вслух. Потом ему пришла в голову идея. Он вошел в сарай, взял одного из своих гусей, и гусь пролетел сквозь стаю и вернулся прямиком в сарай – и один за другим все остальные гуси последовали за ним в спасительное укрытие.

И вдруг все стало понятно. Это как раз то, что Бог сделал для нас. Мы были как эти гуси – слепые, заблудившиеся, погибающие. Бог отправил Своего Сына стать как мы, чтобы Он мог показать нам путь и спасти нас. Внезапно он понял, зачем пришел Христос. Он упал в снег на колени и произнес свою первую в жизни молитву: «Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты пришел в виде человека, чтобы вывести меня из бури!».

Пусть же для каждого из нас, праздник Рождества Христова, станет праздником рождения и в нашей душе новой жизни и возрождения во Христе. Волхвы принесли новорожденному Спасителю дары — золото, ладан и смирну. Принесем же и мы Господу наши духовные дары: золото веры, благоуханную любовь к Богу и ближним, искреннюю молитву и умягчающие жизнь добрые дела по вере и любви нашей. И тогда откроется нам Господь, как открылся Он волхвам и пастухам в ту благословенную тихую ночь. И с душевным ликованием вознесем вместе с Ангелами Рождественскую песнь, обращенную не только к горнему, но и нашему миру: «Cлaва в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!»