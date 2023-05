Всемирно известная американская певица Тина Тернер, которую называли королевой рока, умерла в возрасте 83 лет, сообщил ее представитель.

В заявлении говорится, "Тина Тернер, "королева рок-н-ролла", мирно скончалась после продолжительной болезни в своем доме в Куснахте недалеко от Цюриха, в Швейцарии.

Вместе с ней мир теряет легенду музыки и образец для подражания

Родившаяся в США звезда была одной из самых любимых рок-певиц, известной своей харизмой на сцене и целым рядом хитов, включая "The Best", "Proud Mary", "Private Dancer" и "What's Love Got to Do With It".

Тина Тернер, получившая при рождении имя Анна Мэй Буллок, появилась на свет 26 ноября 1939 года. Первый ее альбом "Тина заводит всю страну" (Tina Turns the Country On!) вышел в 1974-м. В 2000 году певица объявила о завершении сценической карьеры, продолжавшейся около 40 лет.

За свою творческую деятельность она 12 раз была удостоена премии "Грэмми". Тернер включена в список "100 величайших певцов всех времен" по версии журнала Rolling Stone, в 2021 году была включена в Зал славы рок-н-ролла в американском городе Кливленд (штат Огайо).