В Исландии после череды землетрясений резко возросла вероятность извержения вулкана Фаградальсфьядль. Как пишет Би-Би-Си, об этом сообщают метеорологи.

Местные власти призвали жителей города Гриндавик, который расположен в восьми километрах от вулкана, покинуть свои дома в качестве меры предосторожности.

В стране объявлен режим чрезвычайного положения.

За последние несколько недель в районе, где расположен вулкан Фаградальсфьядль, были зарегистрированы тысячи подземных толчков.

Рядом с вулканом находится международный аэропорт Кеблавик.

Метеорологическое управление Исландии (IMO) предупредило о «существенном риске извержения» на полуострове Рейкьянес, которое может начаться в любой момент.

Профессор вулканологии из Университета Исландии Тор Тордасон заявил, что магма в настоящее время находится на глубине менее 800 метров от поверхности вулкана, поэтому извержение неминуемо.

«К сожалению, речь идет о скором извержении. Скорее всего, место извержения находится в пределах города Гриндавик», – сказал он Би-би-си.

Закроют ли небо над Европой?

Николай Воронин, научный корреспондент

Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль в апреле 2010 года привело к крупнейшему закрытию европейского воздушного пространства со времен Второй мировой войны.

На протяжении семи дней небо над большей частью европейских стран было закрыто для полетов из-за накрывшего континент исполинского облака вулканического пепла, рассеяться которому мешали погодные условия.

В результате десяткам авиакомпаний пришлось отменить в общей сложности порядка 100 тысяч рейсов, лишившись примерно 10 млн пассажиров, что привело к колоссальным убыткам для всей отрасли (по разным оценкам, от 1,5 до 2,5 млрд евро).

Отдельно имеет смысл уточнить, что на тот момент было совершенно непонятно, насколько опасным может быть попадание вулканической пыли в самолетные двигатели. Однако авиационные власти решили, что лучше перестраховаться и не испытывать судьбу.

Подвижки грунта видны невооруженным глазом

По словам профессора геохимии Копенгагенского университета Сьюзен Стипп, принятое решение было совершенно оправданным, поскольку даже миллиардные убытки не идут ни в какое сравнение с реально существовавшей угрозой жизни пассажиров и членов экипажа.

Причем дело далеко не только не в потере пилотом видимости, уточняет Стипп, поскольку это как раз вполне компенсируется приборами. А в том, что при прохождении самолета даже через относительно рассеянный вулканический шлейф крошечные частицы пепла фактически подвергают воздушное судно пескоструйной обработке, сравнимой с тщательной полировкой наждачной бумагой

Более того, при попадании внутрь реактивного двигателя частицы вулканической пыли подвергаются воздействию колоссальных температур и начинают плавиться, прилипая к лопастям турбины, что может легко привести к отказу двигателя и крушению самолета.

Впрочем, по словам ученых, извержение Фаградальсфьялла вряд ли способно спровоцировать столь масштабные последствия, поскольку тогда облако пепла было не столько самим извержением, сколько стеканием раскаленной лавы в море и быстрым охлаждением расплавленной породы.

. В случае Фаградальсфьялла такой опасности нет», — заверил Би-би-си преподаватель вулканологии из Имперского колледжа Лондона Мишель Паулатто. «Извержение Эйяфьятлайокудля в 2010 году было совсем другим, поскольку тогда мы имели дело с щитовым вулканом, увенчанным ледником. Именно взаимодействие магмы со льдом и талой водой сделало то извержение столь взрывным и опасным для авиации . В случае Фаградальсфьялла такой опасности нет», — заверил Би-би-си преподаватель вулканологии из Имперского колледжа Лондона Мишель Паулатто.

Кроме того, по итогам авиакризиса 2010 года европейские власти полностью переписали правила полетов через вулканические облака, наделив национальные власти правом открывать и закрывать воздушное пространство конкретной страны, исходя из оперативной ситуации и оценки рисков.

А значит, в 2023 году повторение столь масштабного кризиса маловероятно — если возможно в принципе.

Подземные толчки привели к проседанию грунта во многих частях Гриндавика

Остров ледников и вулканов

Исландия – один из наиболее геологически активных регионов мира: здесь находится около 30 действующих вулканов.

Только с конца октября на юго-западе Исландии было зарегистрировано более 20 тысяч подземных толчков.

В июле неподалеку от Фаградальсфьядль произошло извержение молодого вулкана Литли-Хрутур.

В 2010 году из-за извержения в Исландии вулкана Эйяфьятлайокудль остановилось воздушное сообщение по всей Европе. Сотни исландцев вынуждены были покинуть свои дома.