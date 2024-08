Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конференции в Бэиле-Тушнад. Фото: Hungarian Conservative

Скажу честно, читал я тот неожиданный текст европейского политика, широко раскрыв глаза от удивления…

Это произошло, когда знакомился с фундаментальным докладом премьер-министра Венгрии Виктор Орбана, который он представил 27 июля с.г. на конференции, прошедшей на высокогорном курорте Бэиле-Тушнад (Băile Tuşnad) в Румынии. Как говорит молодежь, Орбан «зажег»! И ещё как «зажег», расставив свои акценты на нескольких животрепещущих темах сегодняшнего дня, да и заглянув в будущее, когда дал свой прогноз о развитии ситуации в мире.

И, что особо интересно – в его речи был проведен подробный «разбор полетов» тех явлений внутри европейского общества, объединенного сейчас в Евросоюзе, которые прежде старались обойти стороной, чтобы никого не зацепить и не обидеть. Видно, времена поменялись, коли один из самых известных консервативных политиков мира занялся срывом покровов с тайн «брюссельского двора». И начал резать правду-матку.

Полагаю, что эту объемную, по большому счету, программную речь надо проштудировать, чтобы вникнуть в логику восприятия происходящего в исполнении одного из лидеров европейских почвенников-консерваторов. В отличие от цитирования набивших оскомину мантр западных либеральных пропагандистов, когда их дежурные словосочетания уже не воспринимаются на серьезном уровне, Орбан позволил себе бросить вызов и западному политическому мейнстриму, и доминирующим в западной идеологии постулатам. Чем он, кстати, кардинально отличен от звучавшего в эти дни лозунга американских демократов на их съезде про «Радость!» («Joy!»), размахивая которым последователи Обамы будут бороться за пост президента США. Там – давление на эмоции избирателей США; здесь – серьезный разговор о жизни и судьбе Европы. И кто из них более адекватный политик в это переломное время?..

Так вот, для начала этого обзора несколько, как говорится, «забойных» фраз из речи венгерского премьера:

- Европейская политика рухнула. Европа отказалась от защиты собственных интересов.

- Можно констатировать духовное одиночество Запада.

- Запад думает, что национальных государств больше не существует; это невообразимо для нас.

- Европейские государства потеряли в общей сложности около 57 миллионов коренных европейцев в Первой и Второй мировых войнах. Если бы они, их дети и внуки жили, сегодня в Европе не было бы никаких демографических проблем.

- Если внимательно прочитать европейские документы, то станет ясно, что цель состоит в том, чтобы заменить нацию.

- На Западе связи последовательно отбрасывались: метафизические связи, которые есть Бог; национальные связи, которые есть Родина; и семейные связи — отбрасывание семьи.

- На Западе больше не желают иметь ни великих Идеалов, ни великих, вдохновляющих общих Целей.

- Когда мы говорим о Центральной Европе и Западной Европе, мы говорим не о разнице мнений, а о двух разных мировоззрениях.

- Постнациональное состояние, которое мы видим на Западе, имеет серьезные политические последствия, которые сотрясают демократию.

- Оказалось, что западные ценности, которые считались универсальными, демонстративно неприемлемы и отвергаются все большим количеством стран по всему миру.

- Наступает новый мир… Грядут перемены, которых не было видно уже 500 лет.

- В течение следующих многих десятилетий — или, может быть, столетий, потому что предыдущая мировая система существовала в течение пятисот лет — доминирующий центр Мира будет находиться в Азии

- Европейский Союз должен отказаться от своих амбиций, как политического проекта.

Как Вам подобные заявления из центра Европы?

Этот mode de parler совершенно отличается от западного дискурса

А теперь попробуем вчитаться в эту совсем нетривиальную речь венгерского лидера и кое-что прокомментировать. Хотя, там все сказано настолько четко и открыто, что даже интерпретации не подлежит. Что само по себе – удивительный феномен сегодняшний жизни Запада. Орбан не стал говорить языком «коллективного Запада» и использовал иную форму выражения своих идей? По этой речи видно, что его mode de parler совершенно отличается от западного дискурса и более похож на язык тех статей и материалов, которые публикуются на российских ресурсах. И поэтому нам проще понять логику изложения венгерского лидера.

Орбан, кстати, подчеркивает то факт, что является не новичком в европейской политике, и его выводы зиждутся на большом опыте. Он прямо говорит: «Со всей должной скромностью мы должны напомнить о себе, что мы являемся самым долгоправящим правительством в Европе. Я сам являюсь самым долгоправящим европейским лидером — и я должен также тихо отметить, что являюсь лидером, который провел самое долгое время в оппозиции. Так что, я говорю о том, что я пережил и продолжаю переживать».

И первая же тема, с которой он начинает свою речь – это Война и Мир: «Сегодня на повестке дня три больших вопроса. Первый — это война, или, точнее, неожиданный побочный эффект войны. Это тот факт, что война раскрывает реальность, в которой мы живем. Второй большой вопрос на повестке дня — что произойдет после войны. Возникнет ли новый мир или сохранится старый? И если новый мир наступает — а это наша третья большая проблема — как Венгрии подготовиться к этому новому миру? Это большие вопросы с многочисленными взаимосвязями». Обратим внимание на его ответы на два первых, глобальных вопроса.

Орбан сразу дает оценку: «Мы оказываемся в новой обстановке и в новом, разреженном силовом поле. В этой чистой реальности идеологии теряют свою силу; статистические фокусы теряют свою силу; искажения СМИ и тактическое притворство политиков теряют свою силу. Больше нет никакого отношения к широко распространенным заблуждениям — или даже к теориям заговора. Остается суровая, жестокая реальность». Ну, кто бы из европейских политиков мог сказать такое с трибуны в Европарламенте или за столом встречи Еврокомиссии? Там сегодня иная «забота» – как бы «Россию наказать», и для этого милитаризировать европейскую экономику и общественную жизнь. А что после этого?

Орбан не зря тыкает европолитиков носом в историю, где видны стратегический просчет и геополитический провал их предшественников: «Европейские государства потеряли в общей сложности около 57 миллионов коренных европейцев в Первой и Второй мировых войнах. Если бы они, их дети и внуки жили, сегодня в Европе не было бы никаких демографических проблем». Но, эти войны устроили на своей территории сами же европейские лидеры первой половины ХХ века! После Второй Мировой возобладал подход реалистов, которые помнили ужасы войны и старались выстраивать новые отношения в Европе. Но теперь это забыто, и Орбан с большой озабоченностью говорит о том, что «европейская политика рухнула, и Европа отказалась от защиты собственных интересов: всё, что делает Европа сегодня, это безоговорочное следование внешнеполитической линии американских демократов — даже ценой собственного самоуничтожения. Введенные нами санкции наносят ущерб фундаментальным европейским интересам: они повышают цены на энергоносители и превращают европейскую экономику в неконкурентоспособную».

Что делать? Орбан дает свой совет – вместо того, чтобы готовится к новой войне, которая станет для Европы катастрофой, «Европейский Союз должен отказаться от своих амбиций как политического проекта, Союз должен укрепиться, как экономический проект, и Союз должен создать себя, как оборонный проект». Он даже замахивается «на святое», именуя будущее Европы, как «музей под открытым небом»! И не более того. Орбан уверен: «Я могу сказать, что нынешняя война помогла нам понять реальное положение сил в мире. Это признак того, что в своей миссии Запад сам себе выстрелил в ногу, и поэтому ускоряет изменения, которые преобразуют мир».

Орбан предупреждает: «Наступает новый мир»

Что же это за перемены, которые преобразуют мир? В понимание Орбана дело обстоит так: «По-моему, наступает новый мир. Нас нельзя обвинить в узком воображении или интеллектуальной инертности, но даже мы, и я лично, недооценивали масштаб перемен, которые происходят, и которые мы переживаем. Мы находимся в процессе перемен, которых не было видно уже 500 лет. Это не было очевидно для нас, потому что за последние 150 лет произошли большие перемены, но в их процессе доминирующая мировая держава всегда была на Западе… Прежде Западный мир не подвергался «вызову» изнутри самого западного мира, но теперь эта «логика перемен» нарушена. То, с чем мы сталкиваемся, на самом деле является глобальным системным изменением. И это процесс, который идет из Азии».

Он развивает свой тезис далее: «В течение следующих многих десятилетий — или, может быть, столетий, потому что предыдущая мировая система существовала в течение 500 лет — доминирующий центр мира будет в Азии. Там уже создали свои формы, свои платформы. Есть формация БРИКС и есть Шанхайская организация сотрудничества, в которых эти страны строят новую мировую экономику. Я думаю, что это неизбежный процесс, потому что у Азии есть демографическое преимущество, у неё есть технологическое преимущество во всё большем количестве областей. Она приводит свою военную мощь в равновесие с мощью Запада. У Азии будет — или, возможно, уже есть — больше всего денег, самые большие финансовые фонды, самые большие компании в мире, лучшие университеты, лучшие научно-исследовательские институты и самые большие фондовые биржи. У нее будут — или уже есть — самые передовые космические исследования и самая передовая медицинская наука».

Был когда-то такой отличный итальянский фильм «Признание комиссара полиции прокурору республики», в котором феноменальные откровения комиссара стали шоком для зрителей. Похоже, что откровения Орбана стали шоком для слушателей речи и её читателей.

Венгрия – это первая страна Евросоюза, руководитель которой вот так прямо сказал – Будущее будет на Востоке, в Азии. Там – новая экономика. А что Европа? Только слепой не видит, как уходит экономическая сила из объединения ЕС, слепленного из всех подряд на территории западного полуострова Евразии. Исторический процесс привел к тому, что заносчивая Европа возвращается на позиции, когда здесь царила разруха «тёмных веков», бушевали междусобные войны, а на головы «беспечных парижан». выливались помои из окон домов Европы. Одним словом, Европа – это уходящая натура. И Орбан это говорит откровенно.

А он продолжает «зажигать», выворачивая наизнанку такие детали внутриевропейской политики, которые очевидны только участникам этого процесса, а, вот, со стороны не были особо видны. Как говорится, for your eyes only:

«Европейская политика рухнула с начала русско-украинской войны, потому что ядром европейской системы власти была ось Париж-Берлин, которая раньше считалась неизбежной: она была ядром и осью Европы. С тех пор, как началась война, появились и были установлены другой центр и другая ось европейской власти. Ось Берлин-Париж больше не существует — или, если она существует, она стала неактуальной, и ее можно обойти. Новый центр власти и ось включают – Лондон, Варшаву, Киев, Прибалтику и Скандинавию». Вот Вам и констатация раскола в Евросоюзе, о которой с осторожностью стали писать с недавних пор, как о намечающейся проблеме, а Орбан характеризует этот процесс, как свершившийся факт.

Ну, с таким лидерами, как Макрон и Шольц, неудивительно, что Франция и Германия отодвинуты с первых ролей. Ближайшие земельные выборы в Германии в сентябре с.г. могут продемонстрировать, насколько немцы прочувствовали, что ФРГ потеряла позиции не только «локомотива европейской экономики», но и политический авторитет. «Изменение центра силы в Европе и обход франко-германской оси стало возможным, благодаря войне», отмечает Орбан.

Про «духовное одиночество Запада»

Особый интерес представляет часть этого, назовем его, «консервативного манифеста» венгерского лидера, которая касается вопросов культуры, морали и нравов в Европе. Если не ошибаемся, то никто из нынешних европолитиков подобных оценок не давал, как Орбан: «Можно констатировать духовное одиночество Запада. До сих пор Запад думал и вел себя так, как будто он видит только себя точкой отсчета, своего рода эталоном для мира. Запад предоставил ценности, которые мир должен был принять, например, либеральную демократию или зеленый переход. Но большая часть мира заметила это, и за последние два года произошел поворот на 180 градусов. И когда Запад сейчас напомнил о своих инструкциях, чтобы «мир занял позицию против России», реальностью стало то, что шаг за шагом все встают на сторону России». И это – только первая часть признаний венгерского лидера на тему упадка Запада и утраты его авторитета.

Далее: «Война выявила тот факт, что самая большая проблема, с которой сталкивается мир сегодня — это слабость и распад Запада. Поведение Запада не рационально, и он не может справиться с ситуацией – с вызовом в виде подъема Китая и Азии… На Западе связи последовательно отбрасывались: метафизические связи, которые есть Бог; национальные связи, которые есть Родина; и семейные связи — произошло «отбрасывание» семьи. Теперь, когда им удалось избавиться от всего этого, ожидая, что «Личность» станет важнее всего, они обнаруживают… чувство пустоты. Они не стали «великими», а стали маленькими. Потому что на Западе больше не желают ни великих Идеалов, ни великих, вдохновляющих общих Целей». Это – просто удары наотмашь по нынешним западным ценностям! Кто там ещё может посметь сказать такое публично?

А вот и про западные нравы, про западный эгоцентризм и про «личные свободы»: «В чем секрет величия? Секрет величия в том, чтобы уметь служить чему-то большему, чем вы сами… У вас есть свой Бог, своя Страна и своя Семья. Но если вы этого не делаете, а вместо этого сосредотачиваетесь на собственном «величии», думая, что вы умнее, красивее, талантливее большинства людей, если вы тратите на это свою энергию, на то, чтобы донести все это до других, то вы получаете не «величие», а некую «пышность» (grandiosity – точнее, «надувание щек» или «фанфаронство»). И вот почему сегодня, когда мы ведем переговоры с западными европейцами, в каждом жесте мы чувствуем их «пышность» вместо величия. Должен сказать, что сложилась ситуация, которую можно назвать «пустотой», а сопутствующее ей чувство избыточности порождает агрессию. Отсюда и появление «агрессивного карлика» (aggressive dwarf) как нового типа человека» (sic!).

Внутренний раскол Европы, о котором предпочитают молчать

И, сказав «А» Орбан сразу посмел сказать «Б». Он открытым тестом объявил, что «ценности на Западе Европы не разделяются жителями Европы Центральной». Вот, Вам и морально-нравственный раскол Европы, который сформулирован со всей откровенностью. Вчитайтесь: «Мировоззрение наше, жителей Центральной Европы, основано на национальных государствах. Между тем, Запад думает, что национальных государств больше не существует; это невообразимо для нас, но все равно это то, что он думает. Для Запада система координат, в которой мы, жители Центральной Европы, существуем, совершенно не имеет значения. В нашей концепции мир состоит из национальных государств. В своих отношениях с другими государствами национальное государство суверенно — другими словами, оно имеет возможность самостоятельно определять свою внешнюю и внутреннюю политику. В нашей концепции национальное государство — это не юридическая абстракция, не юридическая конструкция: национальное государство укоренено в определенной культуре. У него есть общий набор ценностей… Но, если западные люди считают, что национальные государства больше не существуют, они отрицают и существование общей культуры, и основанной на ней общей морали. У западных людей нет общей морали – если вы смотрели церемонию открытия Олимпиады, то именно это вы и видели… Они думают, что миграция из Азии и Африки в Европу это, на самом деле – способ уйти от этнической однородности, которая является основой нации. В этом суть либеральной концепции пространства. С нашей, центрально-европейской точки зрения это определение – абсурд! Но на Западе наша идея даже не рассматривается». Во как! «С нашей, центрально-европейской точки зрения...» А что это означает?

А это означает, что уже сформировалась «точка зрения стран Центральной Европы», и она совсем иная, чем «точка зрения стран Западной Европы». Что это, если не звоночек, который предупреждает о крахе Евросоюза – не может же существовать единый ЕС, если внутри у них разные ценности.

Мы, кстати, недавно писали о том, что «Евросоюз не жилец на дистанции 10 лет. Его ждет развал либо резкое сокращение числа участников, когда из-за отсутствия денег и сопутствующей этому экономии – чтобы не тратиться попусту на восточноевропейскую голытьбу – ряды Евросоюза покинут отцы-основатели из Западной Европы (Франция, ФРГ, Италия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург). В 1950-е годы они создали Европейское объединение угля и стали, ставшее базой для нынешнего ЕС. К нему и вернутся». И Орбан прямо на это указывает – общеевропейский дом трещит со стороны фундамента.

Здесь уместно было бы напомнить, что именно вопрос сохранения европейской культуры в самом широком её понимании, был поставлен Шпенглером в основу его размышлений о «Закате Европы». Без культуры у европейцев нет перспектив, и Шпенглер дает свой «анализ заката западноевропейской культуры», как претекста «заката» самой Европы. Сказано это было ещё в 1919 году, и вот процесс дошел, что называется, «до точки», что четко констатирует Орбан, который, на секундочку, является, как потомок Австро-Венгерской Империи, носителем той самой имперской генетики, которая никуда не исчезает.

Читаем далее его речь: «Если внимательно прочитать европейские документы, то станет ясно, что цель состоит в том, чтобы заменить нацию... Суть в том, что, в конце концов, полномочия и суверенитет должны быть переданы от национальных государств Брюсселю… В их сознании нация — это историческое или переходное творение, рожденное в XVIII и XIX веках, и как оно пришло, так оно и уйдет. Для них западная половина Европы уже постнациональна. Это не только политически иная ситуация, но, это – новое ментальное пространство. Если вы не смотрите на мир с точки зрения национальных государств, перед вами открывается совершенно иная реальность. В этом и заключается проблема, причина того, что страны в западной и восточной половинах Европы не понимают друг друга, причина, по которой мы не можем объединиться» (sic!).

И вот принципиальный вывод: «Когда мы говорим о Центральной Европе и Западной Европе, мы говорим не о разнице мнений, а о двух разных мировоззрениях, двух менталитетах, двух инстинктах и, следовательно, двух разных оценках действительности. У нас есть национальное государство, которое подталкивает нас к стратегическому реализму. У них есть постнационалистические мечты, которые инертны к национальному суверенитету, не признают национального величия и не имеют общих национальных целей. Это – реальность, с которой нам приходится сталкиваться… Это постнациональное состояние, которое мы видим на Западе, имеет серьезные — и я бы сказал, драматические — политические последствия, которые сотрясают демократию. Потому что внутри обществ растет сопротивление миграции, гендеру, войне и глобализму. И это создает политическую проблему элиты и народа — элитаризма и популизма. Это определяющий феномен западной политики сегодня».

А вот и «политические последствия»…

А политические последствия – слышите, политические последствия! – видятся Орбану такими: «Элиты осуждают народ за дрейф вправо. Чувства и идеи народа маркируются как «ксенофобия», «гомофобия» и «национализм». В ответ народ обвиняет элиту в том, что она не заботится о том, что для него важно, а скатывается в какой-то безумный глобализм. Следовательно, элиты и народ не могут договориться друг с другом по вопросу сотрудничества. Я мог бы назвать много таких стран. Но если народ и элиты не могут договориться о сотрудничестве, как это может породить представительную демократию?»

А дальше – приговор стилю западной жизни, как катарсис всей речи: «Оказалось, что эти западные ценности, которые считались универсальными, демонстративно неприемлемы и отвергаются все большим количеством стран по всему миру. Оказалось, что современность, современное развитие не являются «западными» или, по крайней мере, не исключительно «западные», потому что Китай современен, Индия становится все более современной, арабы и турки модернизируются, и они все вообще не становятся «современным миром» на основе «западных ценностей»... Тем временем западная мягкая сила была заменена российской мягкой силой – то, что раньше было западной мягкой силой, теперь трансформировалось в российскую мягкую силу, как бумеранг. Если теперь ключом к распространению западных ценностей является ЛГБТ и любой, кто этого не принимает, находится в категории «отсталых» с точки зрения западного мира. А сегодня самым сильным тактическим оружием Путина является сопротивление навязывание Западом этого ЛГБТ и оппозиция ему. Что явилось самым сильным международным притяжением России!»

…Теперь стало ещё понятнее, почему киевские власти по, как выяснилось, договоренности с… чиновниками Брюсселя (sic!), сначала перекрыли поставки нефти из России в Венгрию через территорию Украины, а потом покусились на захват газоперекачивающей станции «Суджа» в курской области, через которую в Венгрию и другие страны Центральной Европы идет российский газ.

Не является ли это попыткой наказать строптивого Орбана, который режет правду-матку по поводу и европейской политики, и европейских нравов, и будущего Евросоюза? В Эпоху западных «фейк-ньюс» такой жесткий ответ – «а мы вам газ отключим» (с) – вполне укладывается в стратегию руководства коллективного Запада, известную по историческим документам начала ХХ века под названием «тащить и не пущать».

И где она, пресловутая «высокая европейская культура» после всего этого?..

В общем, в Евросоюзе пришли в бешенство. Орбана хотят лишить поста председателя ЕС, который он, по ЕСовским же правилам, получил в порядке очередности среди руководителей стран Евросоюза – на шесть месяцев, до 1 января 2025 года. Теперь можно сделать очевидный вывод о том, что конструкция ЕС шатается. А, если Орбана все-таки «дожмут», и даже устроят в Будапеште «цветную революцию» со сменой режима (не говорите, что такое невозможно – только что подобную историю купировали в Белграде), то тогда за будущее Евросоюза и евроинтеграции я бы не дал даже ломаного гроша. Как там в Писании: «…И всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».

Самое занятное в том, что Орбан говорит о «новом мире», в котором, и он этого не скрывает, не будет места самовлюбленным евросчатливцам: «Sic transit Gloria mundi» («Так проходит мирская Слава»). Шпенглер же предупреждал про «закат Европы» через смерть культуры. А на Олимпиаде в Париже все увидели – что это за «культура в нынешних европах».

Ну, не чокаясь…

P.S. Речь Орбана уже вызвала громкое эхо. На днях прочитал некоторые цитаты из этого выступления в статье известного французского журналиста, председателя редколлегии международного журнала «World Affairs Journal» Кома Карпентье де Гурдона (Côme Carpentier de Gourdon).

Идеи овладевают массами…