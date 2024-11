На следующей неделе многих украинцев ждет вынужденное ночное бодрствование. Причем на этот раз не только из-за вражеских воздушных налетов, но также из-за разницы во времени между Киевом и Вашингтоном. Наши соотечественники будут следить за ходом президентских выборов в США – выборов, которые способны решить судьбу российско-украинской войны, а значит, и судьбу Украины.

И пока Америка готовится выбрать между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, самое время вспомнить, каким был наш общий исторический путь к этой судьбоносности.

Вероятно, в 1990-х никто в Вашингтоне не мог представить, что когда-нибудь далекая постсоветская страна станет важным фактором внутренней американской политики. И республиканцев, и демократов роднило почти полное равнодушие к Украине.

Президент Буш-старший прославился тщетной попыткой отговорить украинцев от провозглашения независимости – за 23 дня до того, как это произошло. А президент Клинтон считал своим достижением передачу украинского ядерного арсенала россиянам.

Но и молодое украинское государство отвечало Америке взаимностью – полным равнодушием к американской внутриполитической повестке. В 1992-м обычному украинцу не пришло бы в голову болеть ни за Джорджа Буша-старшего, ни за Билла Клинтона, ни за третьего кандидата Росса Перо, набравшего целых 19% голосов.

А в 1996-м наших сограждан интересовало не противостояние между демократом Клинтоном и республиканцем Доулом, а схватка Ельцина и Зюганова в "братской", как тогда считалось, России.

Первой президентской гонкой в США, имевшей заметный резонанс в постсоветской Украине, стали выборы 2000 года. Отечественное внимание привлек их скандальный характер: слишком близкие результаты двух кандидатов; пересчет бюллетеней во Флориде; победа Буша-младшего, набравшего меньше голосов избирателей, чем его соперник Альберт Гор. Тогда многие из нас впервые обнаружили, что американская избирательная система отличается от украинской.

В XXI веке, после Оранжевой революции, наша страна стала более узнаваемой и интересной для цивилизованных западных государств, в том числе для США. В свою очередь украинское общество постепенно интегрировалось в глобальный мир и стало больше интересоваться зарубежными событиями, в том числе американскими президентскими выборами. Тем не менее практически никто не считал, что исход заокеанских выборов может иметь какое-то значение для Киева.

Симпатизируя тому или иному американскому кандидату, украинцы не думали об интересах Украины – мы старались следовать мировой моде и руководствовались чужими представлениями о прогрессивности.

Если в начале нулевых республиканец Джордж Буш-младший был чрезвычайно непопулярен в мире из-за войн в Афганистане и Ираке и вдобавок считался недостаточно интеллектуальным политиком; то во время президентской кампании 2004-го продвинутым украинцам полагалось болеть за его соперника – интеллигентного демократа Джона Керри.

Ну а в 2008 и 2012 годах глобальная мода не оставляла нашим соотечественникам иного выбора, кроме как поддерживать Барака Обаму. Первого афроамериканца, выдвинутого на пост президента США от одной из двух крупнейших партий. Первого темнокожего главу государства в американской истории. Лауреата Нобелевской премии мира. Живое олицетворение новой Америки – более справедливой и прогрессивной, чем та, которую репрезентировали его конкуренты-республиканцы.

Злая ирония судьбы заключается в том, что в 2014-м восхищение Обамой вышло нам боком. Во время аннексии Крыма и в начале войны на Донбассе 44-й президент США действовал крайне нерешительно: вопреки знаменитому предвыборному слогану "Yes We Can". Оглядываясь назад, мы понимаем, что слабость тогдашней американской администрации фактически ободрила Путина, не позволила остановить российскую агрессию на ранней стадии и сыграла роковую роль в истории Украины.

Зато соперники Обамы на президентских выборах 2008-го и 2012-го – Джон Маккейн и Митт Ромни – впоследствии показали себя вполне достойно. В годы гибридной войны с Москвой сенатор Маккейн стал настоящим другом Киева и посмертно удостоился улицы в Печерском районе столицы. А сенатор Ромни оказался одним из главных оппонентов трампизма в Республиканской партии и неоднократно выступал в поддержку Украины после полномасштабного российского вторжения.

Президентская кампания 2016 года, проходившая в разгар гибридного противостояния с РФ, стала для нас переломной вехой. Это были первые выборы в США, которые Украина рассматривала своими, а не чужими глазами. Первые американские выборы, за которыми Украина следила с осознанием собственного стратегического интереса. Но, к сожалению, этот первый блин вышел комом.

В Киеве не просто сделали ставку на Хиллари Клинтон – в противовес эксцентричному Дональду Трампу, которому открыто благоволила Москва. В Киеве попытались подыграть кандидатке от демократов, обнародовав компромат на политтехнолога Пола Манафорта, который в 2016-м возглавлял избирательный штаб Трампа, а ранее успел поработать на Януковича и попасть в "амбарную книгу" Партии регионов.

Но хотя опозоренному Манафорту пришлось уйти в отставку, Дональд Трамп – вопреки всем экспертным прогнозам – все равно победил. В результате 45-й президент затаил обиду на украинцев и впоследствии не раз вспоминал об "украинском вмешательстве" в американские выборы.

В Украине из этой скандальной истории сделали единственно верный вывод: нельзя класть все яйца в одну корзину. Но определенные выводы были сделаны и в Вашингтоне: выяснилось, что украинский фактор может сыграть немаловажную роль во внутренней политике США.

В преддверии очередных выборов 2020 года Дональд Трамп попытался надавить на нового украинского президента Владимира Зеленского, чтобы получить компромат против Хантера Байдена – сына своего будущего соперника, замешанного в деле украинской газодобывающей компании Burisma. В качестве рычага давления использовалась приостановка американской помощи Киеву. Как известно, закончилось все это "Украинагейтом" и третьим по счету импичментом в истории Соединенных Штатов. А фамилию "Zelenskyy" американские избиратели выучили еще до большой войны, прославившей украинского лидера на весь мир…

С таким багажом мы подошли к американской президентской кампании 2024 года. Сегодня Киев и Вашингтон близки как никогда. Тема российско-украинской войны активно эксплуатируется и демократами, и республиканцами.

Хотя для нашей страны более предпочтительным вариантом выглядит победа Камалы Харрис; умудренные опытом украинцы делают все возможное, чтобы не портить отношения с непредсказуемым Дональдом Трампом.

Кажется, политические интересы двух наций слились в единое целое. Но есть один существенный нюанс.

Американскому избирателю Украину преподносят как источник потенциальных проблем, которые могут возникнуть в будущем. Харрис пугает соотечественников возможной победой Путина; Трамп – гипотетическим втягиванием США в Третью мировую войну.

Однако для Украины критическая зависимость от военной и финансовой поддержки Вашингтона – это не потенциальная проблема. Это реальность, существующая уже сейчас.

С точки зрения американского электората, война в Украине несопоставима с войнами в Корее или во Вьетнаме, где сражались и погибали тысячи американских парней. Но, к сожалению, для Киева очередные президентские выборы в США значат ничуть не меньше, чем для Сеула 1950-х или для Сайгона 1960-х. И пятое ноября 2024 года рискует занять слишком заметное место среди поворотных дат новейшей украинской истории.