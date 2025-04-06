2-е апреля 2025-го года - знаменательная дата для Одесской епархии Украинской Православной Церкви. В этот день исполнилось 60 лет со дня монашеского пострига нашего архипастыря Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Монашество - это путь духовной высоты, жертвенности и молитвы, который даруется не каждому. Именно такой путь полного посвящения себя Богу в 1965-м году избрал наш Владыка. Путь глубокого духовного служения, самоотверженных трудов на ниве Церкви Христовой, путь, отмеченный мудростью, смирением, верой и любовью к пастве. Все, что делает митрополит Агафангел для развития церковной жизни, это ответ на вопрос: каким должен быть настоящий архипастырь и святитель - ревностный, мудрый, молитвенный, жертвенный и одновременно близкий к людям. Поздравляем Высокопреосвященнейшего Владыку Агафангела с этой славной юбилейной датой! Желаем еще многих лет Божией милости, телесной крепости и духовной радости в благословенном служении во славу Церкви, во спасение народа Божия! Многая и благая лета! 30-го марта, в день памяти преподобного Алексия, человека Божия, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский совершил Божественную литургию в Свято-Алексеевском храме города Одессы. Владыке сослужили настоятель храма протоиерей Павел Полещук и многочисленное городское духовенство.

2-го апреля за вечерним богослужением в Свято-Иверском Одесском мужском монастыре наместником обители архиепископом Южненским Диодором, в сослужении с монастырским духовенством, был полностью прочитан Великий покаянный канон преподобного Андрея, архиепископа Критского.

2-го апреля в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Одессы была совершена исповедь духовенства первого Одесского городского благочиния, после которой соборно отслужена Литургия Преждеосвященных Даров. Богослужение возглавил викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор.

29-го марта, в последнюю Родительскую поминальную субботу Великого поста, ректор Одесской духовной семинарии протоиерей Димитрий Яковенко совершил панихиду в храме святых благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.

В Одессе при участии Украинской Православной Церкви состоялось благотворительное мероприятие для детей с аутизмом, призванное привлечь внимание общества к мальчикам и девочкам с особыми потребностями. На событии настоятель храма Входа Господня в Иерусалим Одесской епархии УПЦ протоиерей Димитрий Гарчук совершил молитву о детях, страдающих от недуга аутизма. Община храма преподобномученицы Елисаветы угостила малышей и их родителей мороженным и сладкой ватой. А вкусное именное печенье напекли прихожане храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» Курско-Коренная.

В шуме этого мира, где человек окружtн множеством голосов — новостей, рекламы, суеты повседневных забот, — как услышать голос Божий? Как понять, чего хочет от нас Господь?

Первый шаг — тишина молитвы. В Писании сказано: «Остановитесь и познайте, что Я Бог» (Пс. 45,11). Нам нужно уметь остановиться, хотя бы на несколько минут в день, чтобы просто помолчать перед Богом, очистить ум от тревог и предоставить место для Его слова. Место для молитвы Богу. Нашему разговору с Небесным Отцом.

Второй шаг — различение воли Божией. Господь не дает нам путаных знаков, но говорит через Писание, через совесть, через обстоятельства. Часто Его воля проста: заповеди уже указали нам путь. Нам нужно не столько искать «тайные знамения», сколько просто исполнять то, что уже открыто — любить Бога, ближнего, быть честным и милосердным. Жить согласно Евангелию каждый день нашей жизни. А что же чудеса и знамения? Конечно, Господь подает знаки, но главное чудо — это перемена нашего сердца. Вспомним, что Христос говорил фарисеям, жаждущим знамений: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы» (Мф. 12,39). Настоящее знамение — это крест, покаяние и воскресение души. Братья и сестры, если мы хотим слышать Бога — нам нужно очистить сердце, жить по заповедям и учиться молитве. И тогда мы услышим Его голос в тишине нашего сердца.



