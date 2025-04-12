Похоже, XXI век вносит коррективы не только в климатическую повестку, но и в гендерные роли — причём с самых неожиданных сторон. Пока Запад занят внутренними спорами о правах и равенстве, Китай методично и последовательно воспитывает новое поколение карьерных женщин-лидеров. Да-да, не ослышались: лидерство, эмансипация, финансовая независимость и полное освобождение от патриархата — всё по заветам... марксизма-ленинизма с китайской спецификой.

Об этом, в частности, пишет старший преподаватель Шанхайского политико-юридического университета, доктор филологических наук Лю Цзинцзюань. Его слова звучат, как будто вышли из брошюры западного левого активиста, только на безупречном китайском и с партийным одобрением. Вот несколько ярких тезисов из его размышлений:

«Карьерный успех — это основа для женщин, и только финансово независимые женщины будут пользоваться уважением». «Ключом к совершенствованию женского субъектного сознания является образование и обучение...» «Студентки должны освободиться от прежней системы понятий, полностью сбросить оковы патриархальной культуры и установить гендерную культуру, способствующую тендерному равенству».



Это уже не просто феминизм, а своего рода «красный феминизм» — идеологически выверенный, прошедший проверку временем и адаптированный под реалии «общества с китайской спецификой». Девушек с молодых лет приучают мыслить как самостоятельные единицы общества, на которых лежит ответственность не только за себя, но и за социальное развитие страны.

В системе координат доктора Лю Цзинцзюаня женская роль — не только в семье и не столько в семье, сколько в экономике, политике, науке. Женщина должна самостоятельно и усердно прокладывать свой путь. Как говорится, ни шагу назад перед социальной конкуренцией!

И всё это — в рамках марксистской парадигмы, в которой равенство полов — не просто абстрактная идея, а практически государственная задача. Такое ощущение, что Китай сегодня реализует те идеалы, которые на Западе давно превратились в предмет бесконечных споров.

Получается, что современный коммунизм, прошедший модернизацию и «апгрейд», стал вполне комфортной площадкой для развития женского лидерства. При этом женская эмансипация преподносится не как вызов обществу, а как его естественная и необходимая часть.

Коммунистический Китай, похоже, нашёл необычный способ доказать, что путь к равноправию может пролегать не только через либеральные демократические институты, но и через централизованное воспитание, идеологию и партийное руководство. А если учесть масштабы страны, то, возможно, мы становимся свидетелями появления новой модели женской эмансипации — не западной, не индивидуалистской, а коллективистской и организованной.

Кто бы мог подумать: гендерное равенство с китайской спецификой — новый экспортный продукт Поднебесной?