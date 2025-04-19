Европейский центробанк в четверг снизил базовую процентную ставку на четверть пункта до 2,25%. Угрозы росту экономики перевешивают инфляционные опасения, отмечают эксперты.

В четверг ЕЦБ, как и ожидали аналитики, снизил процентные ставки в седьмой раз за год. Начиная с 23 апреля 2025 года, процентные ставки по депозитной программе, основным операциям рефинансирования и маржинальной кредитной программе будут снижены до 2,25 %, 2,40 % и 2,65 % соответственно*.

"Процесс дезинфляции идет полным ходом. Но инфляция продолжает развиваться в соответствии с ожиданиями наших сотрудников, при этом базовая инфляция в марте снизилась", - говорится в заявлении ЕЦБ.

"Экономика еврозоны наращивает определённую устойчивость к глобальным потрясениям, но перспективы роста ухудшились из-за усиления торговой напряжённости. Возросшая неопределенность, вероятно, снизит уверенность домохозяйств и компаний, а негативная реакция рынка и его волатильность в связи с торговыми спорами, вероятно, окажут ужесточающее воздействие на условия финансирования", - считают в Европейском центробанке.

Торговые споры влияют на экономический рост

Решение банка принято на фоне того, что вызванная тарифной политикой президента США напряжённость в мировой торговле представляет собой риск для роста еврозоны, превышающий опасения инфляционного всплеска.

В начале этого года одобрение Германией исторического пакета расходов повысило перспективы Евросоюза. Теперь надежды на восстановление еврозоны омрачаются перспективами торговой войны.

Дональд Трамп ввёл 10-процентный налог на экспорт ЕС в США и пригрозил повысить ставку до 20 %. Перспектива глобальной торговой войны, которая обрушила фондовые рынки, не только повлияла на настрой инвесторов, но и подтолкнула потребителей придержать свои накопления.

Помимо базового сбора в размере 10%, Дональд Трамп ввёл тарифы в размере 25% на всю алюминиевую и стальную продукцию, поставляемую в США, а также пошлины в размере 25% на автомобили.

В связи с этими геополитическими рисками экономисты ING ожидают, что во втором и третьем кварталах текущего года рост экономики еврозоны будет подвержен стагнации, в результате годовой прирост ВВП составит всего 0,5 % (для сравнения в прошлом году этот показатель составил 0,9 %).

"С учетом запланированной Германией экспансии бюджета, улучшение ситуации всё ещё вероятно в 2026 году. Но из-за ослабления эффекта переноса мы также снизили прогноз роста на следующий год до 1,1 %, по сравнению с 1,4 % изначально", - заявил Euronews главный экономист Питер Ванден Хоут. В связи с изменением характера торговой политики президента Трампа, он подтвердил, что прогнозы остаются неопределенными.

Могут ли тарифы привести к дефляции в Европе?

Что касается инфляции, то перспектива замедления экономического роста и снижения стоимости энергоносителей должны ослабить ценовое давление, которое возвращается к целевому уровню ЕЦБ в 2%.

Инфляция в Еврозоне (HICP) в марте составила 2,2% в годовом исчислении, что ниже февральского показателя в 2,3%. Это означает, что цены по-прежнему растут, но чуть медленнее. Базовая инфляция, исключающая такие волатильные компоненты, как энергоносители и продукты питания, упала до 2,4%. Это самый низкий показатель с начала 2022 года.

Годовая инфляция в сфере услуг тем временем снизилась с 3,7 % в феврале до 3,4% (что является самым низким уровнем почти за три года).

Несмотря на то, что тарифы повышают стоимость импорта, экономисты прогнозируют, что развязанная президентом Трампом торговая война может оказаться дефляционной для еврозоны, даже если ЕС введёт ответные пошлины.

Одна из причин заключается в том, что экономическая неопределённость сдерживает расходы, существует также перспектива перенаправления торговли со стороны других стран.

Например, отправляемая в США продукция Китая сейчас облагается 145%-ными пошлинами. Это значит, что многие производители будут искать альтернативные рынки сбыта. Если еврозона получит избыток перенаправленных товаров, предложение увеличится по сравнению со спросом, что приведет к снижению цен.

Кроме того, в настоящее время евро усилил позиции по отношению к доллару, что делает импорт более дешевым для европейцев. Ранее на этой неделе единая европейская валюта достигла пика за последние три года, поскольку инвесторы начинают сомневаться в надёжности доллара.

* Процентная ставка по основным операциям рефинансирования - это ставка, которую банки платят, когда занимают деньги у ЕЦБ на одну неделю. Ставка по депозитной программе - ставка, по которой банки могут размещать депозиты "овернайт", то есть за одну ночь. Ставка по маржинальной кредитной линии - это ставка, по которой банки берут у ЕЦБ однодневные кредиты.