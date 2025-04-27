



20-го апреля, в день Светлого Христова Воскресения, Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский прибыл в Свято-Успенский кафедральный собор Одессы, где Высокопреосвященнейшего Владыку встретила многочисленная паства. Митрополит Агафангел возглавил крестный ход вокруг собора и совершил Пасхальную Божественную литургию.

Период Светлой Пасхальной седмицы - это особые дни в литургической жизни Православной Церкви, продолжающие собой торжество праздника Пасхи. В этот период в православных храмах каждодневно совершается богослужение, напоминающие по своей структуре пасхальную службу. На Светлой седмице торжественные пасхальные богослужения в Одесской епархии возглавил Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский.

22-го апреля исполнилось 60 лет служения в священном сане нашего архипастыря митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Начиная с 1965-го года, Владыка Агафангел стоит у Престола Божия, служа Христовой Церкви. Приняв священный залог Тела и Крови Христовой, митрополит Агафангел хранит его в чистоте, приумножает в ревности и вносит неоценимый вклад в сохранение, укрепление и развитие Православия в Украине, в частности в Одесской области.

В Светлое Христово Воскресение митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил Спасо-Преображенский кафедральный собор Одессы. Несмотря на все вызовы сегодняшнего дня, собор восстанавливается благодаря совместным усилиям Владыки, духовенства, верующих и благотворителей.

В светлые Пасхальные дни принято радовать друг друга словами поддержки, подарками, порой и просто вниманием. В преддверии Светлого Христова Воскресенья митрополит Одесский и Измаильский Агафангел освятил 5 000 пасхальных куличей, которые приготовили в Одесской епархии для тех, кто каждый день спасает жизни, оберегает мир и покой нашего города. Клирики епархии передали освященную праздничную снедь спасателям, медикам экстренной медицинской помощи, воинам ВСУ, а также всем нуждающимся, которые встречали праздник не дома, а в больницах, в непростых жизненных обстоятельствах.

Дорогие братья и сестры!

В эти дивные дни Светлой седмицы мы не просто вспоминаем событие Воскресения Христова — мы живем в нем.

Церковь словно раскрывает объятия, и каждый день этой седмицы звучит как один непрекращающийся праздник, один великий день — день Пасхи Господней. Царские врата остаются открытыми всю неделю — знак того, что Небо открылось человеку.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Пасха — основание мира, начало мира, разрушение смерти, диаволу посрамление». Эти слова напоминают нам, что Пасха — не просто торжество, но основа нашей веры и нашего спасения.

Но Пасха — это не только событие прошлого, это реальность настоящего. Она призывает нас к обновленной жизни. Мы часто говорим: «Христос Воскресе!», но важно задать себе вопрос: воскрес ли я с Ним? Воскрес ли я из греха, уныния, страха, из духовного равнодушия?

Святитель Николай Сербский говорил: «Каждое воскресение — Пасха, каждое покаяние — победа над адом, каждая исповедь — воскресение души». Светлая седмица дана нам, чтобы радость Пасхи не осталась только в храме, но проникла в дом, в семью, в сердце. Чтобы мы научились видеть Воскресшего в ближнем.

Не случайно апостол Павел говорит: «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога» (Кол. 3,1). Это значит — живите небом, живите не ради земного тленного, а ради вечного, нетленного.

Пусть же радость Пасхи не угаснет с окончанием Светлой седмицы, но станет началом нашей постоянной духовной весны.