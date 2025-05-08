Главный гость завтрашнего парада в Москве приехал к Путину с четырёхдневным визитом.

Пекин и Москва намерены защищать "историческую правду" о Второй мировой войне, которую, по словам российского президента, Запад хочет исказить.

"Вместе с китайскими друзьями твёрдо стоим на страже исторической правды, защищаем память о событиях тех лет, противодействуем современным проявлениям неонацизма и милитаризма", – сказал Владимир Путин, развязавший сам полномасштабную войну в Европе.

В четверг, за день до парада на Красной площади, в Кремле прошли переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, прибывшим в Россию с четырёхдневным визитом в рамках памятных мероприятий, посвящённых 80-летию победы над нацистской Германией. По информации российских государственных агентств, встреча продлились 3,5 часа.

По словам Путина, нынешнее стратегическое сотрудничество двух стран объясняется "боевым братством, сложившимся в те суровые военные годы", и говоря о более насущных делах, отметил, что почти все торговые операции между РФ и Китаем выполняются в рублях и юанях, назвав это "защитой от влияния третьих стран".

Китайский лидер, со своей стороны приветствовал "взаимное политическое доверие между Китаем и Россией".

Си – безусловно, главный гость парада в Москве, в котором примут участие китайские военные.

В российскую столицу съезжаются и другие дружественные РФ лидеры. На праздновании 9 мая в Москве ожидается около тридцати иностранных глав государств и правительств, в том числе бразильский коллега Путина Лула да Силва и президент Египта Ас-Сиси. С европейской стороны приглашение приняли премьер-министр Словакии Роберт Фицо и сербский лидер Александр Вучич, несмотря на призывы ЕС отказаться от поездки в Москву.





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