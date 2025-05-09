Немецкое Федеральное ведомство по защите конституции приостановило производство по делу о признании АдГ "определённо правоэкстремистской" организацией на время рассмотрения поданной партией апелляции.

Общенациональная классификация партии "Альтернатива для Германии" (AfD) как правоэкстремистской вызвала переполох. AfD подала апелляцию на решение, вынесенное Федеральным ведомством по защите конституции в административный суд Кёльна, где находится штаб-квартира партии. Ведомство было вынуждено приостановить действие классификации на время рассмотрения апелляции.

Федеральное ведомство по охране конституции сегодня выступило с так называемым "обещанием о прекращении дела" в рамках упрощённого производства по иску АдГ против её отнесения к "определённо правоэкстремистскому движению", Федеральное ведомство по охране конституции заявило сегодня в ходе судебного разбирательства - не признавая никаких юридических обязательств - что оно временно приостановит классификацию АдГкак "определённо правоэкстремистского движения" до тех пор, пока суд не вынесет решения по исковому заявлению.

Пресс-релиз

Административный суд Кёльна

Это означает, что Федеральное ведомство по защите конституции больше не будет публично использовать категорию "определённо правоэкстремистское движение" до окончания судебного разбирательства. Пресс-релиз от 2 мая 2025 года также будет удалён с сайта Федерального ведомства по охране конституции.

Кроме того, это означает, что у ведомства по охране конституции остается меньше возможностей для мониторинга. Для наблюдения оно может использовать лишь ограниченные ресурсы разведки.

"Альтернатива для Германии" пока остается в статусе "подозреваемой в экстремизме". Она утверждает, что причисление ее к экстремистам - политически мотивированная попытка дискредитации и криминализации.

АдГ считает обещание о временном запрете классификации частичным успехом

В заявлении, которое также было опубликовано на сайте Platform X, Алис Вайдель и Тино Крупалла говорят о "частичном успехе".

"Мы защищаемся всеми законными способами от модернизации Федеральным ведомством по защите конституции", - говорят они. Соруководители партии называют отмену классификации "первым важным шагом на пути к фактическому освобождению" и считают себя свободными от обвинений в правом экстремизме.

Когда в 2021 году Федеральное ведомство по защите конституции отнесло AfD к категории подозреваемых, заявление уже было подано, и решение приостановили. Ведомство не имело права относить AfD к категории подозреваемых до тех пор, пока не будет принято решение в порядке упрощённого производства. Это также означало, что средства наблюдения на этот период были недоступны.

В марте 2022 года было принято решение, позволяющее Федеральному ведомству включить АдГ в список подозреваемых и вести наблюдение. AfD подала апелляцию на это решение. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Федеральном административном суде. Когда он вынесет своё решение - пока неизвестно.