Украина с каждым годом зарабатывает на аграрной продукции все больше и больше. Этому способствуют мировые цены.

Цена тонны экспорта украинской аграрной продукции выросла в 1,4 раза. В апреле 2025 г. цена тонны экспорта аграрной продукции выросла до $443 против $315 в апреле прошлого года.

В Министерстве аграрной политики уверяют, что такого прогресса удалось достичь не просто за счет роста мировых цен, а за счет увеличения экспорта продукции с добавленной стоимостью. В частности, биоэтанола. Верим, конечно. И десятки миллионов тон зерна и кукурузы нам это доказывают.

Выросли и другие средние цены на топ-5 продуктов экспорта в расчете на тонну: подсолнечное масло – $1174, что на 37,8% больше, чем в 2024 году ($852); кукуруза – $217, что на 27,1% больше средней цены 2024 года ($171); пшеница – $231, что на 27,4% больше средней цены 2024 года ($181); мясо птицы – $2385, что на 11,2% больше средней цены 2024 года ($2145).

Конечно, в Минагро правы – нужно работать над расширением экспортного потенциала перерабатывающей промышленности. Но для этого одного желания украинского бизнеса мало. А наши европейские партнеры сами хотят заработать на переработке, а не купить готовую продукцию в Украине. Такая сложная судьба большой аграрной державы.

Я думаю, что это правительство за три года в условиях максимального содействия со стороны ЕС не смогло реализовать политику «выращивание-переработка». Так что нужно менять не только министра сельского хозяйства, а и премьера.





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