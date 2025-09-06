 
Информация к новости
0
Сьогодні, 12:00

США прекращают военную помощь странам Европы, граничащим с Россией

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Вашингтон сворачивает программы военной помощи армиям европейских стран, граничащих с РФ. Об этом пишет британская The Financial Times.

По информации издания, на прошлой неделе представители Пентагона сообщили европейским дипломатам, что США больше не будут финансировать программы подготовки и оснащения вооружённых сил восточноевропейских стран, которые окажутся на передовой в случае военного конфликта с Россией.

Согласно оценкам помощников сенаторов, сокращение может затронуть программу, по которой в 2018-22 годах были направлены в Европу $1,6 млрд. Ключевые получатели — Эстония, Латвия и Литва.

При этом другая программа — Foreign Military Financing, позволяющая европейцам покупать у Штатов крупные вооружения (самолёты, корабли, танки), — под сокращение не подпадает.

Издание отмечает, что решение совпало с позицией главного стратегического советника Пентагона Элбриджа Колби, который добивается перераспределения ресурсов американской армии в пользу Индо-Тихоокеанского региона для сдерживания Китая и снижения риска конфликта вокруг Тайваня.


Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 