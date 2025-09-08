 
Сьогодні, 16:00

Уряд оновив правила виплати коштів сім'ям загиблих військовослужбовців

Министерство обороны Украины обновило порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащих ВСУ в период действия военного положения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Согласно новым правилам:

  • общий размер единовременной денежной помощи остается без изменений и составляет 15 млн грн;
  • выплата 1/5 части от общего размера ОГД (3 млн грн) будет осуществляться сразу;
  • выплата 4/5 от суммы помощи (12 млн грн) будет проводиться поэтапно в течение 80 месяцев по фиксированному графику (ориентировочно 150 тыс. грн ежемесячно).

Новые правила применяются с 1 сентября 2025 года. Для членов семей погибших, смерть которых засвидетельствована до этой даты, порядок и сроки выплат остаются без изменений.


