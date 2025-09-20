Украина подошла к началу отопительного сезона с запасами газа, покрывающими большинство потребностей страны зимой. По оценкам представителей энергетической отрасли, в подземных хранилищах накоплено от 11 до 12 миллиардов кубометров топлива, что составляет 80–90% от правительственного плана в 13,2 млрд кубометров.

Для полного обеспечения зимы, по прогнозам аналитиков, понадобится дополнительно 1–2 млрд кубометров газа, которые Украина планирует получить благодаря внутренней добыче или импорту из Европы. Стоимость этого объема оценивается в 500 млн – 1 млрд долларов. Об этом сообщает издание Reuters, передает Фокус.

Вместе с тем эксперты отмечают уязвимость энергетической инфраструктуры. Юрий Бойко, член наблюдательного совета "Укрэнерго", предупредил, что удары по хранилищам или производственным объектам могут вынудить Украину обращаться к дорогим импортным ресурсам. Прошлой зимой в результате российских атак отдельные регионы оставались без электроснабжения до 18 часов в сутки.

По словам бывшего руководителя газотранспортной системы Сергея Макогона, даже прошлогодние запасы в 12,8 млрд. кубометров не смогли гарантировать стабильность. Он прогнозирует, что в этом году Украина потребует импорта до 1,5 млрд кубометров, что обойдется почти в 900 млн долларов. Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что для уверенного прохождения зимы необходимо накопить не менее 14 млрд кубометров.

Дополнительной сложностью стало сокращение внутренней добычи. По оценкам экспертов, минувшей зимой из-за обстрелов Украина потеряла около 0,5 млрд кубометров газа. Текущие показатели добычи засекречены, однако до полномасштабной войны страна ежегодно добывалась около 20 млрд. кубометров.

Основные объемы импорта поступают из Венгрии, но растут поставки и через Польшу, которая планирует удвоить пропускную способность своего газового интерконнектора до 4 млрд кубометров в год в 2026 году. Кроме того, Украина готовится получать сжиженный природный газ из США через терминалы в Германии, Греции, Литве и Польше.