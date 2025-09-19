 
Сьогодні, 10:00

Одеські спортсмени привезли «золото» та «срібло» з чемпіонату України з греплінгу та панкратіону

В Черновцах состоялся один из ключевых национальных турниров года – чемпионат Украины среди взрослых по грэпплингу и панкратиону. Соревнования, которые уже в четвертый раз собирают сильнейших спортсменов страны, стали настоящим испытанием силы, выносливости и мастерства.


Борцы из Одесской области завоевали 8 наград: 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медаль. Благодаря таким результатам одесситы вошли в основной состав национальной сборной Украины.

Старший тренер команды региона Константин Хмилевский отметил, что спортсмены проявили несокрушимый характер и огромную волю к победе.

Результаты одесситов по грэпплингу:

  1. Андрей Баркар – 1 место (грэпплинг), 1 место (грэпплинг-ги)
  2. Алина Пигнаста –  1 место (грэпплинг-ги), 2 место (грэпплинг)

По панкратиону:

  1. Андрей Баркар –  1 место (любитель ММА), 2 место (традишн)
  2. Любовь Хмилевская –  1 место (любитель ММА)
  3. Давид Колмыков –  3 место (любитель ММА)

Одесская область еще раз доказала, что ее спортсмены входят в число сильнейших в стране и достойно представляют регион на всеукраинской арене.

