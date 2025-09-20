Президент Владимир Зеленский подписал закон “О внесении изменений в Гражданский кодекс и некоторые другие законы об особенностях предоставления сведений публичных электронных реестров, держателем которых является Министерство юстиции, и некоторых других публичных электронных реестров”. Соответствующий законопроект №11533 вернули с подписью главы государства 17 сентября, сообщается на сайте парламента.

Верховная Рада приняла его во втором чтении 21 августа.

Целью законопроекта в пояснительной записке было указано ограничение доступа к данным реестров о местонахождении объектов недвижимого имущества и земельных участков, принадлежащих предприятиям ОПК, и сведений об объектах интеллектуальной собственности, связанных со сферами национальной безопасности и обороны.

Впрочем, фактически закон ограничивает доступ к сведениям о владельцах всех объектов недвижимого имущества, а не только связанных со сферой национальной безопасности и обороны, отмечала Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) в своем отклике на законопроект.

Закон в том числе ограничивает доступ к данным о недвижимости семей депутатов и должностных лиц, отмечал “Центр противодействия коррупции”.

“Такие нормы значительно усложнят работу для журналистов по выявлению махинаций с недвижимостью, в частности, коррупционных... Но этот закон облегчит жизнь как коррупционерам в сокрытии своего состояния через подконтрольные им фирмы, так и может увеличить количество мошенничеств в сфере недвижимости”, — указывает ЦПК.

В организации отмечали, что автор законопроекта — нардеп от “Слуги народа” Игорь Фрис, у компаний родственников которого журналисты недавно обнаружили многочисленное имущество.

Как сообщалось, за последние годы журналисты с помощью реестра прав на недвижимость обнаружили многочисленное имущество семей топ-чиновников, депутатов, членов правительства и руководителей крупных государственных компаний, приобретенное во время полномасштабной войны.

К примеру, в сентябре 2024 года журналисты “Следствия.Инфо” выяснили, что министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль живет в квартире на 170 квадратных метров в столичном жилом комплексе премиумкласса стоимостью почти 18 миллионов гривен, оформленной на его тещу. При этом сообщения его жены указывали, что именно она выбирала квартиру и делала там ремонт.

В конце 2023 журналисты “Схем” выяснили, что 70-летняя теща президента НАЭК “Энергоатом” Петра Котина летом 2023 года приобрела недвижимость и землю под Киевом, официально не имея на то собственных доходов. Там же жил сам Котин.

В июне 2025 года журналисты hromadske выяснили, что родители эксвицеппремьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и эксминистерши юстиции Ольги Стефанишиной во время полномасштабной войны стали владельцами квартиры и паркоместа в элитном жилом комплексе в центре Киева.





Источник