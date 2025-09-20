Страны Евросоюза столкнулись с кризисом беспомощности своих лидеров. Об этом пишет Bloomberg.

“Слишком большому кругу лидеров Европы просто не удаётся добиваться результатов <...>. Беспомощность становится новой нормой”, — говорится в публикации.

Самым ярким примером этой ситуации агентство считает кризис правительства во Франции, где Себастьян Лекорню стал уже пятым премьер-министром за последние два года.

Кроме того, издание обращает внимание на шаткие позиции британского премьера Кира Стармера на фоне вынужденных отставок его ключевых сторонников.

Bloomberg напоминает, что лидеры Евросоюза не смогли жёстко отреагировать на “тарифные” претензии США и ведут неоднозначную политику в отношении России. Позиции ЕС к тому же ослабляет рост популярности националистических сил не только в Венгрии и Словакии, но и в Германии, Франции и Британии.





Источник