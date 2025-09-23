Ученые нашли новые доказательства того, что 3200 лет назад Моисей вел свой народ в Землю Обетованную.

Археологи раскрыли тайны библейского города, который находился на территории Земли Обетованной", где израильтяне поселились после того, как Моисей вывел их из Древнего Египта, пишет Daily Mail.

Управление древностей Израиля поделилось результатами раскопок в древнем городе Заноах, который упоминается в Ветхом Завете. Ученые обнаружили древние каменные стены, керамику и другие артефакты, возраст которых превышает 3200 лет.

В Библии сказано, что евреи достигли Земли Обетованной, также известной как Ханаан, примерно в 1406 или 1407 году до нашей эры. Перед этим им пришлось 40 лет скитаться по пустыне. Археологи обнаружили сломанную ручку кувшина, на которой было написано имя царя Иудеи Езекии, описанного в Библии, что предоставило дополнительные доказательства библейской истории Моисея.

В Ветхом Завете подробно описан выход евреев с территории Древнего Египта под предводительством Моисея. История начинается с того, что израильтяне были порабощены в этой стране, а затем фараон был вынужден их отпустить. Согласно библейской истории Красное море расступилось перед Моисеем и его народом и таим образом получилось пройти к Синайскому полуострову. После этого Моисей отправился на гору Синай, где и получил знаменитые 10 заповедей.

Фото: Daily Mail

Затем израильтяне направилась к южной границе Ханаана, но были слишком напуганы, чтобы двигаться дальше, а потому Бог приговорил их к скитаниям по пустыне. После десятилетий скитаний, евреи отправились к восточной границе Ханаана, где Моисей умер и был похоронен на горе Нево.

Согласно Библии, руководство над группой евреев взял на себя Иисус Навин, который привел их в Землю Обетованную через реку Иордан. Город Заноах упоминается в Книге Иисуса Навина.

Археологи обнаружили стены, состоящие из рядов больших белых камней, которые, по их мнению, служили подпорными стенками сельскохозяйственных террас, используемых для создания ровных площадей для посадки и защиты почвы от эрозии.

Фото: Daily Mail

Также во время раскопок была обнаружена глиняная посуда. Фрагменты керамики были разбросаны по всей территории раскопок, причем примерно 20% находок датируются временем прибытия евреев после 40 лет странствий по пустыне. Остальные были созданы в течение следующих 900 лет.

Также были обнаружены миски и кувшины, один из которых имел перфорацию, позволяющую предположить, что его могли использовать в качестве фонаря, а также были обнаружены металлические предметы. Археологи не уточнили, когда они были изготовлены, а лишь сказали, что это были бронзовые украшения, такие как фрагмент кольца и серьги. Другие доказательства того, что древние люди когда-то жили в этом регионе, включали железные инструменты гвозди разных размеров.

