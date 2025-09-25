Историки привыкли объяснять Великое переселение народов политическими кризисами, борьбой за власть или военной силой кочевников. Но в последние десятилетия в уравнение добавился ещё один важный фактор — климат.

Современные методы палеоклиматологии позволяют учёным реконструировать погодные условия прошлых эпох с удивительной точностью. Недавно исследователи восстановили Индекс интенсивности засухи Палмера (PDSI) для Европы за летние месяцы (июнь–август) почти за две тысячи лет — от 75 года до н.э. до 2018 года. Эти данные открыли новое измерение понимания событий поздней античности.

Засуха и гуннские нашествия

Особый интерес вызвал отрезок между 420 и 450 годами н.э. — время, когда гунны совершали разрушительные набеги на Западную Римскую империю. Согласно климатическим данным, этот период оказался исключительно засушливым.

Кочевой образ жизни гуннов полностью зависел от степных пастбищ. К 420 году обширная зона степей от низовий Волги до Западной Сибири переживала сильную нехватку влаги. Гунны переместились в более благоприятные и влажные земли — на территорию современной Венгрии (древней Паннонии). Однако примерно через тридцать лет засуха добралась и туда, уничтожив травяной покров и поставив под угрозу само существование их стад.

Оставшись без корма для лошадей, орды гуннов были вынуждены искать новые земли. Именно в эти годы происходят их самые масштабные походы:

447 год — разрушительный рейд на Балканы;

— разрушительный рейд на Балканы; 451 год — легендарное вторжение в Галлию и битва на Каталаунских полях;

— легендарное вторжение в Галлию и битва на Каталаунских полях; 452 год — опустошение северной Италии.

Климатический стресс превратился в мощный толчок для перемещения целых народов и ускорил падение Западной Римской империи.

Долгосрочная тенденция

Не менее тревожным выглядит и другой вывод палеоклиматологов. Если нанести данные Индекса Палмера на график, то пунктирная линия, отражающая долгосрочную динамику, показывает: Европа постепенно становится суше в летнее время.

То есть засухи — не только беда древних империй. В условиях изменения климата сегодня Европа сталкивается с похожими проблемами — деградацией почв, потерей урожая и угрозой водных кризисов.

Климат как исторический фактор

Работа, опубликованная в Journal of Roman Archaeology, наглядно демонстрирует, что природные факторы нельзя оставлять за скобками истории. Климат не «определяет» события, но способен серьёзно менять траекторию цивилизаций.

И, как показывает пример гуннов, иногда именно засуха становится катализатором великих миграций и падения империй.





Источник: (статья в Journal of Roman Archaeology с подробностями).