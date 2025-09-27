В Пересыпском районе, на ул. Героев обороны Одессы завершено строительство нового современного бюветного комплекса с артезианской скважиной. Это второй источник качественной питьевой воды в густонаселенном районе, а в будущем планируется открыть еще два бювета – на ул. Академика Сахарова и в районе ул. Владислава Бувалкина.

На территории комплекса построено техническое здание, обустроены помещения для персонала, установлены насосная станция, системы вентиляции и кондиционирования, противопожарная сигнализация, а также дизель-генератор для бесперебойной работы в случае отключения электроэнергии.

Комплекс оборудован артезианской скважиной глубиной более 115 метров с дебитом воды 3–4 кубометра в час. Вода проходит полный цикл очистки: аэрирование, механическая фильтрация, обратный осмос, озонирование и сорбционную обработку через угольные фильтры. Такой процесс гарантирует соответствие воды гигиеническим нормам для питьевого потребления, что подтверждено лабораторными анализами ГП «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта» Минздрава Украины. Сообщили в пресс-службе мэрии.

На сегодняшний день в Одессе работает 17 бюветов в разных районах города, обеспечивая жителей безопасной и качественной питьевой водой.

