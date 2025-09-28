Ограничения действовали в ответ на военную агрессию РФ в Украине. С начала полномасштабного российского вторжения погибли сотни украинских спортсменов, силы РФ также разрушают спортивную инфраструктуру.

Спортсмены России и Беларуси будут снова принимать участие в Паралимпийских соревнованиях со своими флагами и гимнами.

Генеральная Ассамблея Международного Паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила членство Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете на голосовании, состоявшемся в Южной Корее 27 сентября.

Беларусь и Россия "теперь восстанавливают свои полные права и привилегии членства в МПК в соответствии с Уставом МПК. МПК будет работать с двумя заинтересованными членами над внедрением практических мер для этого в разумные сроки", говорится в официальном заявлении.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в начале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) постановил, что Россия нарушила резолюцию ООН об Олимпийском перемирии, принятую в 1993 году.

МОК и МПК запретили тогда российским спортсменам участвовать в соревнованиях под флагом РФ, позднее разрешив индивидуальный нейтральный статус.

