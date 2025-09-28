По словам Трампа, это решение было необходимо для защиты объектов Иммиграционной и таможенной службы США, которые, по его словам, находятся под осадой из-за акций протеста.

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что отправит войска в Портленд, штат Орегон, «разрешая применение полной силы, если это необходимо», чтобы справиться с «внутренними террористами».

Трамп объявил об этом в социальных сетях, написав, что он поручает министерству обороны «предоставить все необходимые войска для защиты разрушенного войной Портленда».

Решение, по словам Трампа, было необходимо для защиты иммиграционных и таможенных учреждений США, которые, по его словам, находятся «под осадой со стороны Антифа и других внутренних террористов».

С тех пор как был убит консервативный активист Чарли Кирк, Трамп усилил усилия по борьбе с так называемыми «радикальными левыми», которых он обвиняет в политическом насилии в стране.

Летом он развернул Национальную гвардию и действующих морских пехотинцев в Лос-Анджелесе.

Протестующие в Портленде нацелены на объекты ICE

Объект ICE в Портленде часто становится целью демонстраций, иногда приводящих к насильственным столкновениям.

Некоторые федеральные агенты были ранены, и несколько протестующих были обвинены в нападении. Когда протестующие установили гильотину в начале этого месяца, министерство внутренней безопасности описало это как «неуравновешенное поведение».

Трамп в своих комментариях в четверг в Овальном кабинете намекнул на некую операцию.

«Мы собираемся выйти туда и нанести довольно серьезный удар по этим людям в Портленде», - сказал он, описывая их как «профессиональных агитаторов и анархистов».

В начале сентября Трамп описал жизнь в Портленде как «жизнь в аду» и сказал, что рассматривает возможность отправки федеральных войск, как недавно угрожал сделать для борьбы с преступностью в других городах, включая Чикаго и Балтимор.

«Как и другие мэры по всей стране, я не просил и не нуждаюсь в федеральном вмешательстве», - сказал мэр Портленда Кит Уилсон в заявлении после угрозы Трампа.

В Теннесси Мемфис готовится к прибытию около 150 солдат Национальной гвардии, и в пятницу республиканский губернатор Билл Ли сказал, что они будут частью усиления ресурсов для борьбы с преступностью в городе.

Белый дом не сразу ответил на запрос о подробностях объявления Трампа, таких как график развертывания или какие войска будут задействованы.

Ранее он угрожал отправить Национальную гвардию в Чикаго, но не сделал этого.

Источник



