В Черноморском порту установили первые три мобильных защитных сооружения в рамках реализации программы по установке 38 модульных укрытий ГП “АМПУ”. До конца года здесь планируют установить еще семь. Об этом говорится в Telegram Администрации морских портов Украины.

Как сообщается, Черноморск стал первым портом, где развернута масштабная программа усиления защиты работников морской отрасли. В дальнейшем мобильные укрытия планируют разместить в портах Большой Одессы и Дунайского региона.

Каждое укрытие спроектировано с учетом специфики деятельности и позволит максимально эффективно защитить персонал критической инфраструктуры, от которого зависит стабильность экспортных перевозок Украины, отметили в АМПУ.





Источник