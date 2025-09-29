 
Информация к новости
0
Сьогодні, 12:00

У Чорноморському порту з'явилися перші мобільні укриття

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


В Черноморском порту установили первые три мобильных защитных сооружения в рамках реализации программы по установке 38 модульных укрытий ГП “АМПУ”. До конца года здесь планируют установить еще семь. Об этом говорится в Telegram Администрации морских портов Украины.

Как сообщается, Черноморск стал первым портом, где развернута масштабная программа усиления защиты работников морской отрасли. В дальнейшем мобильные укрытия планируют разместить в портах Большой Одессы и Дунайского региона.

Каждое укрытие спроектировано с учетом специфики деятельности и позволит максимально эффективно защитить персонал критической инфраструктуры, от которого зависит стабильность экспортных перевозок Украины, отметили в АМПУ.


Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 