Соросята обвиняют обычных украинцев в том, что те виноваты в коррупции. В Transparency International Ukraine провели исследование, где четверть украинцев подтвердили, что сами соглашаются на предложенные коррупционные действия.

Проявили гражданскую позицию и отказались от взятки, и сообщили о таком случае только 7% опрошенных. Правда, Transparency International не указывает сколько из этих 7% были агентами НАБУ, САП или БЭБ, которые могут провоцировать на взятки.

По данным исследователей, 45% украинцев убеждены, что взятки никогда нельзя оправдать. Еще 23% готовы оправдать коррупцию всегда или в большинстве случаев. Так что половина украинцев коррупцию если не толеруют, то понимают.

Среди тех, кто допускает «бытовую коррупцию», приемлемыми считают взятки за качественные услуги в медицинских (53%) или образовательных (35%) учреждениях. Даже не стоит спрашивать. почему так сложилось, что при бесплатной медицине и образовании коррупция стала банальным звеном связи между сторонами.

А вот о возможности дать взятку во избежание мобилизации вспомнили лишь 15% украинцев, которые допускают коррупцию. Но здесь явно тема не раскрыта, так как испанские виллы и «Мазерати» военкомов явно были куплены не за счет 15% готовых откосить от мобилизации.

Я думаю, что Transparency International Ukraine может закрывать свой офис, так соросята из этой организации не смогли побороть коррупцию. А проводить соцопросы – это каждый может. А делать теперь виноватыми в коррупции обычных украинцев – это в стиле идеологических внуков и правнуков Сороса.





