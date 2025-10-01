У Міжнародній академічній школі в Одесі відкрився перший в Україні Центр спеціальної підготовки та музей історії розвитку вогнепальної зброї





У рамках оновленої програми МОН «Захист України» ми створили інноваційний навчальний комплекс, на базі якого наші учні можуть одночасно занурюватися в історію та здобувати навички поводження зі зброєю. Центр вже став справжньою гордістю нашої Школи та важливим кроком у патріотичному вихованні молоді.

Серце Центру спеціальної підготовки – унікальна колекція з понад 120 зразків вогнепальної та холодної зброї різних епох: від кремнієвих рушниць XVI століття до макетів сучасного військового обладнання. З дотриманням усіх правил безпеки тут учні старших класів вивчатимуть принцип роботи вогнепальної зброї, здобудуть базові навички безпечного поводження із нею, а також навчаться надавати першу медичну допомогу.

Крім того, Центр оснащений інтерактивними елементами – віртуальним музеєм та можливістю перегляду навчальних кінофільмів за допомогою проєктора.

Центр покликаний зробити процес навчання захопливим та сучасним, надихаючи учнів на розвиток і нові відкриття.