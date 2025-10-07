Правительство Великобритании заявило, что прилагает все усилия для прекращения экспорта британскими компаниями в Россию деталей для изготовления оружия.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Комментарий британского представителя появился после сообщения президента Украины Владимира Зеленского на Х, где он сказал, что Россия до сих пор получает компоненты для изготовления оружия из-за рубежа.

"Во время массированного комбинированного удара по Украине в ночь на 5 октября Россия применила 549 средств поражения, которые содержали 102 785 компонентов иностранного производства – компаний из США, Китая и Тайваня, Великобритании, Германии, Швейцарии, Японии, Республики Корея и Нидерландов", – перечислил он.

По словам Зеленского, микрокомпьютеры для контроля полета дронов, которыми Россия атакует Украину, производятся именно в Великобритании.

Представитель британского правительства, комментируя это, сказал, что Лондон "чрезвычайно серьезно" относится к сообщениям об экспорте своих товаров в Россию.

"Мы запретили экспорт тысяч товаров в Россию, в частности все боевые средства, о которых нам сообщила Украина, и вместе с нашими международными партнерами ввели самый строгий пакет санкций, который когда-либо применялся к крупной экономике", – добавил представитель.

Он также сказал, что любая британская компания, которая будет уличена в совершении такого правонарушения, может быть привлечена к уголовной ответственности или подвергнута значительным финансовым санкциям.

Ранее СМИ неоднократно сообщали, что, несмотря на санкционный режим, Россия получала западные компоненты для оружия или военной техники.