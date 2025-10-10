На крупнейшей атомной электростанции Украины и Европы - Запорожской - уже третью неделю продолжается блэкаут. Все это время станция работает на дизельных генераторах, которые в аварийном режиме обеспечивают охлаждение и безопасность ее реакторов.

После аварии на "Фукусиме" в 2011 году европейские регуляторы установили правило: без внешнего энергоснабжения АЭС может работать не более 72 часов. Если этот срок превысить - возрастает риск ядерной катастрофы. Однако международными правилами, как и большинством законов и обычаев войны, россияне традиционно пренебрегают.

Зачем оккупанты снова обесточили ЗАЭС и чего ожидать дальше? По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, это "тестовое" отключение - часть подготовки станции к объединению с российской энергосистемой. "Следующий шаг еще опаснее: запуск реактора под оккупацией - без надлежащего охлаждения, без какой-либо лицензии, вне контроля", - подчеркнул глава ведомства.

Реальна ли такая перспектива, какие риски это несет Украине и миру и как это остановить?

Как Россия оккупировала ЗАЭС

Начало марта 2022 года. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар под обстрелами, вокруг пожары, а российские танки бьют по территории ядерного объекта. В тот момент мир оказался в шаге от повторения Чернобыльской катастрофы.

Была надежда, что вмешается Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и оккупация быстро прекратится. Однако россияне завезли на станцию военную технику и оружие, заминировали окрестности и ограничили доступ персонала.

После этого начались постоянные перебои со связью и поставками электричества из украинской сети. Из-за российских обстрелов линий электропередачи ЗАЭС несколько раз обесточивалась, поэтому реакторы пришлось перевести в состояние холодного останова (не происходит ядерная реакция), а станция перестала вырабатывать электричество.

В течение этого времени персонал работал под дулами автоматов, а контроль над объектом параллельно захватывал "Росатом". Кремль не скрывал планов по присоединению Запорожской АЭС к своей энергетической системе, но из-за ряда технических, организационных и безопасностных проблем это ему не удавалось. Впрочем, системная работа в этом направлении велась и не прекращается до сих пор.

Подготовка к запуску: что сделали оккупанты

С 2023 года россияне готовят почву для запуска незаконно оккупированной станции. Они действуют как минимум в двух направлениях: информационном и техническом.

В информационном поле они создают иллюзию "порядка на станции": рассказывают о якобы "технической готовности блоков", "плановых ремонтах" или "регламентных проверках систем". На самом деле это имитация деятельности, призванная убедить мир, что Запорожская АЭС может безопасно работать под контролем России.

Параллельно идет техническая подготовка объекта. Россияне развивают инфраструктуру, чтобы попытаться встроить ЗАЭС в собственную энергосистему. По данным спутниковой разведки, проанализированным экспертами Greenpeace, за последние два года россияне сосредоточились на нескольких ключевых проектах.

Первый - строительство ЛЭП длиной 201 км между подстанциями в оккупированных Мелитополе и Мариуполе. Эта линия является частью планов Российской Федерации по присоединению энергосистемы временно оккупированных территорий к своей сети.

Источник: "Гринпис Украина"

Второй - строительство системы водоснабжения для охлаждения реакторов. Это приобрело особое значение после разрушения Каховского водохранилища.

Кроме того, россияне сознательно повредили линии электропередач 750 кВ вблизи станции. Это привело к десятому блэкауту на ЗАЭС и заставило ее перейти на резервное питание от дизельных генераторов. Эти действия, по оценкам "Greenpeace Украины", указывают, что Россия может попытаться подключить оккупированную станцию к российской сети. Следующим этапом может стать попытка запуска одного реактора ЗАЭС.

Возможен ли запуск реакторов в оккупации

Опрошенные ЭП эксперты и чиновники отмечают, что запуск даже одного реактора - сложный, опасный и дорогой процесс, но он возможен с технической точки зрения.

"Не существует технических проблем, которые не имеют решения, поэтому теоретически это возможно. Другой вопрос - нюансы безопасности, которые до сих пор актуальны и не исчезнут до завершения боев", - говорит представитель одной из отечественных энергетических компаний.

По словам ядерного специалиста "Greenpeace Украины" Шона Берни, сейчас с технической точки зрения "Росатом" может запустить только один реактор.

"Хотя мы не знаем деталей этих планов, наш анализ документов, заявлений России и спутниковых изображений показывает четкую траекторию движения к запуску. Наша оценка базируется на том, что, с учетом имеющейся охлаждающей воды, эксплуатация одного реактора на пониженной мощности в режиме генерации возможна", - говорит Берни.

По его словам, для эксплуатации нескольких реакторов "Росатому" придется обеспечить гораздо больший объем воды в бассейне ЗАЭС, а сейчас это невозможно.

Между тем украинский высокопоставленный чиновник считает, что до прекращения огня россияне вряд ли смогут запустить и эксплуатировать хотя бы один реактор: "Они продолжат осуществлять провокации, чтобы достигать каких-то политических или военных целей, но запуск и работа реактора в условиях войны маловероятны".

С ним соглашается Берни: "Скрытая цель России - использование угрозы перезапуска как тактического и стратегического оружия для достижения военных целей".

Возможна ли катастрофа по сценарию Чернобыля или Фукусимы

С технической точки зрения, ситуация на станции критическая. Об этом говорил президент Владимир Зеленский, представители Минэнергетики, "Энергоатома", МАГАТЭ, профильные эксперты. Украинские специалисты не питают иллюзий: запуск хотя бы одного реактора в текущих условиях - это преступление, которое дорого обойдется миру.

Это подтверждает специалист по радиации и ядерной энергетике Ян Ванде Путте: "Существуют риски в результате действий России. Их масштаб широк и зависит от типа события, а главное - от того, какие меры принимают или не принимают российские оккупанты".

В частности, на Запорожской АЭС есть двенадцать источников радиоактивных материалов: шесть ядерных реакторов и шесть бассейнов с отработанным топливом. Все они могут привести к выбросу радиоактивных веществ в окружающую среду.

"Если произойдет полное обесточивание станции, включая генераторы и батареи, и если реакторы находятся в состоянии остановки, тогда решающим фактором становятся действия России и сработают ли автоматические системы безопасности так, как предусмотрено. В зависимости от этих факторов решающим становится время до повреждения ядерного топлива и начала радиоактивных выбросов", - объясняет Путте.

По оценке Greenpeace, на ЗАЭС пройдут не менее двух недель, прежде чем ядерное топливо нагреется до точки повреждения, или даже более месяца - в зависимости от того, о каком из 12 источников идет речь и что будут делать россияне. Если РФ запустит один или несколько реакторов, последствия станут более угрожающими.

"Если какой-то реактор снова начнет производить электричество, сценарии начинаются с того, что в случае обесточивания включая аварийные генераторы ядерное топливо быстро перегреется. При таких обстоятельствах ядерное топливо получит повреждения и расплавление произойдет через несколько часов", - подытожил Путте.

Может ли мир остановить оккупацию ЗАЭС

Международное сообщество имеет достаточно инструментов, способных повлиять на Россию в вопросе деоккупации станции. Ключевой - усиление санкционного давления на "Росатом" и его дочерние структуры для вывода россиян из глобальной ядерной архитектуры.

Несмотря на войну, российская ядерная корпорация работает на мировых рынках, в частности в Евросоюзе, Турции, Индии и Египте. Ограничение контрактов, остановка совместных проектов и замораживание активов стали бы ощутимым сигналом для Кремля.

Ключевую роль в сдерживании российской угрозы, нависшей над Запорожской АЭС, должны играть государства-члены МАГАТЭ. Их поддержка и политическое давление должны постоянно привлекать внимание мира к ядерным рискам, которые создает оккупация станции. Вместоэтого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посылает противоречивые и тревожные сигналы относительно позиции организации в отношениях с Россией и ее атомной отраслью.

Показательное событие произошло после десятого блэкаута на Запорожской АЭС, от которого станция не оправилась до сих пор. На следующий день Гросси появился в Москве как почетный гость конференции "Атомная неделя", которую организовал "Росатом".

Во время выступления он поблагодарил российскую атомную промышленность, назвал ее "надежным партнером" и отметил дружеские отношения с гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым. Такой жест выглядит как игнорирование агрессии РФ и ставит закономерный вопрос, может ли МАГАТЭ быть беспристрастным арбитром.

