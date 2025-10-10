Верховная Рада приняла в целом проект закона об одобрении указа президента о направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства на время действия военного положения.

Источник: сайт ВР и спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в комментарии "Украинской правде"

Дословно из пояснительной записки: "В связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины и наращиванием агрессором усилий по дальнейшему захвату территории нашего государства возникла необходимость направления и пребывания военнослужащих, в составе подразделений, на территории государств-партнеров, что будет способствовать получению сложной военной техники и профессиональному освоению ее использования для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины".

Детали: Указ предусматривает направление подразделений ВСУ в Турцию и Великобританию.

Согласно документу, на срок до прекращения или отмены действия военного положения в Украине корвет Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины "Гетман Иван Мазепа" (типа "Ada") в составе штатного экипажа общей численностью до 106 военнослужащих направляется в Турецкую Республику.

А противоминные корабли "Черкассы", "Чернигов" (типа "Sandown"), "Мариуполь", "Мелитополь", "Геническ" (типа "Alkmaar") и Управление 1 дивизиона противоминных кораблей Флотилии ВМС ВСУ в составе штаба противоминных действий общей численностью до 215 военнослужащих – в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил "Украинской правде", что этим законом депутаты просто привели нормативную базу в соответствие с фактическим положением дел.

"Наши корабли находятся за рубежом. Они могут находиться на территории других стран в 3 случаях: когда проходят учения, когда есть совместные операции и в такой ситуации, как сейчас, когда в нашей стране ведутся боевые действия и введено военное положение. Корабли находятся за границей с экипажем. Нам нужно было иметь законодательное основание, чтобы они могли там находиться и получать государственное финансирование на содержание", – пояснил Плетенчук.

Он напомнил, что во время полномасштабного вторжения Украина получала корабли, и там находились наши военные, которые осваивали эту технику.

"То есть люди там находились постоянно, часто за счет тех стран, которые их передавали. И это так и происходит в дальнейшем – периодически мы получаем новую такую технику и туда едут люди, осваивают эти корабли и продолжают на них нести службу, потому что им нужно длительное время, чтобы освоить эту единицу. Вот для этого нужно такое решение", – подытожил Плетенчук.

Руководитель службы по связям с общественностью Командования ВМС ВСУ Олег Чалык добавил в комментарии УП, что ВМС также ищут людей на определенные вакансии на кораблях.

"Вот, например, и сегодня мы у себя на странице в Facebook разместили объявление, что ищем людей на вакансию водолазов-минеров на противоминный корабль "Черкассы". То есть на кораблях за рубежом есть наш экипаж, но время от времени есть и вакансии", – уточнил он.





Источник