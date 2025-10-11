Исследователи разработали новые методы переработки полиэтилентерефталата (ПЭТ) из использованных пластиковых бутылок на компоненты для суперконденсаторов — устройств, которые быстро накапливают и высвобождают энергию.

Новый полностью пластиковый суперконденсатор из ПЭТ превзошел аналогичное устройство, использующее традиционный сепаратор из стекловолокна. Об этом пишет Interesting Engineering.

Ведущий автор исследования Юнь Хан Ху отметил, что суперконденсаторы, полученные из ПЭТ, имеют большой потенциал для применения в транспортных системах, электронике и потребительских устройствах, а также в промышленных и специализированных секторах. Кроме того, эта технология может решить серьезную экологическую проблему.

"ПЭТ используется для производства более 500 миллиардов одноразовых бутылок для напитков ежегодно, что генерирует значительное количество пластиковых отходов", — отметил Юнь Хан Ху.





Суперконденсатор из бутылок: что сделали исследователи

Новый подход включает два этапа. Сначала для электродов ученые измельчили бутылки на зерна размером с кускус, добавили гидроксид кальция и нагрели смесь почти до 700 градусов Цельсия в вакууме. Этот процесс превратил пластик в пористый углеродный порошок, который затем соединили с сажей и полимерным связующим материалом для формирования тонких слоев электродов. Для сепаратора небольшие кусочки ПЭТ размером с почтовые марки были сплющены и перфорированы горячими иглами, что оптимизировало протекание тока через жидкий электролит.

Чтобы собрать устройство, ученые погрузили два пористых углеродных электрода в электролит гидроксида калия и разделили их перфорированной ПЭТ-пленкой. Полученный суперконденсатор на основе ПЭТ сохранил 79% своей емкости по сравнению с 78% у устройства, использующего традиционный сепаратор из стекловолокна. Это устройство также дешевле в производстве и полностью пригодно для переработки.

"Благодаря дальнейшей оптимизации, суперконденсаторы, полученные из ПЭТ, вполне реально перейти от лабораторных прототипов до готовых к рынку устройств в течение следующих пяти-десяти лет, особенно учитывая рост спроса на устойчивые, пригодные для переработки технологии хранения энергии", — считает Юнь Хан Ху.

