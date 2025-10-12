Украинский институт национальной памяти обнародовал перечни исторических личностей, которые должны быть по-разному трактованы в процессе деколонизации публичного пространства Украины.
В один список внесены деятели, чьи имена и образы связаны с российской имперской политикой и символикой. Среди них – генерал-губернаторы Новороссии Михаил Воронцов и Александр Строганов, а также Александр Суворов, Григорий Потемкин и Александр Пушкин.
Во второй список попали исторические фигуры, чей вклад в развитие Одессы имеет позитивное значение в украинском контексте, а также личности чья деятельность признана значимой для мировой науки и культуры, а потому стали исключением из общего подхода.
|Аксаков Константин Сергеевич
|1817–1860
|российский публицист, поэт, идеолог славянофильства. Отстаивал идеи «особого русского пути» и «богоизбранности» России
|Бабушкин Иван Васильевич
|1873-1906
|деятель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), соратник Владимира Ленина
|Багратион Петр Иванович
|1765–1812
|российский генерал, участник франко-русской войны 1812
|Бакунин Михаил Александрович
|1814–1876
|российский политический деятель, идеолог анархизма, имел антисемитские взгляды
|Бауман Николай Эрнестович
|1873–1905
|деятель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), соратник Владимира Ленина.
|Беллинсгаузен Фабиан Готтлиб Тадеус
|1778–1852
|российский военный деятель, адмирал, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
|Белинский Виссарион Григорьевич
|1811–1848
|российский литературный критик и публицист, лицо, глорифицировавшее российскую имперскую политику
|Бестужев Александр Александрович
|1797–1837
|офицер русской армии, декабрист, член Северного общества. Участвовал в завоевании Северного Кавказа
|Бородино, битва при Бородино
|1812
|событие, связанное с реализацией российской имперской политики
|Бунин Иван Алексеевич
|1870–1953
|русский писатель, поэт, переводчик, лицо, глорифицировавшее русскую имперскую политику
|Бутовский Алексей Дмитриевич
|1838–1917
|генерал-лейтенант российской императорской армии, в 1863-м участвовал в подавлении Январского восстания, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
|Бутурлин Василий Васильевич
|(?–1655)
|российский военный деятель и дипломат, председатель московской делегации на Переяславском совете 1654 года, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
|Бестужев-Рюмин Алексей Петрович
|1693–1768
|российский государственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал, канцлер Российской империи при Елизавете Петровне, граф, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
|Воронцов Михаил Семенович
|1782–1856
|российский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
|Воронцов-Дашков Илларион Иванович
|1837–1916
|российский государственный и военный деятель, министр императорского двора и наделов, наместник на Кавказе, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
|Глинка Михаил Иванович
|1804–1857
|российский композитор, лицо, глоорифицировавшее российскую имперскую политику
|Грейг Алексей Самуилович
|1775–1845
|российский военный деятель, адмирал российского императорского флота, лицо, реализовавшее российскую имперскую политику
|Грибоедов Александр Сергеевич
|1795–1829
|российский поэт, дипломат, лицо, реализовавшее российскую имперскую политику
|Годунов Борис Федорович
|1552–1605
|московский царь, личность реализовавшая российскую имперскую политику
|Дежнев Семен Иванович
|1605–1673
|российский мореплаватель, лицо реализовавшее российскую имперскую политику
|Декабристы
|русские дворяне-революционеры, которые в декабре 1825 с помощью вооруженного выступления стремились установить в Российской империи конституционный строй. Большинство декабристов стремились превратить Россию в централизованную республику, не признавая права народов империи в самоопределение, меньше – поддерживали идею славянской федерации
|Государство Гавриила Романович
|1743–1816
|русский поэт эпохи Просвещения. Автор панегириков в честь императрицы Екатерины II, Александра Суворова. Настоящий тайный советник, сенатор.
|Елизавета Петровна
|1709–1762
|российская императрица, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи
|Ермак Тимофейович
|1534–1585
|разбойник, предводитель похода на Сибирское ханство, «покоритель Сибири», положивший начало завоеванию тюркских сибирских земель Московским царством
|Жуковский Василий Андреевич
|1783–1852
|российский поэт, тайный советник, лицо, глоорифицировавшее российскую имперскую политику
|Запорожец Петр Кузьмович
|1876–1905
|деятель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), соратник Владимира Ленина
|Истомин Владимир Иванович
|1809-1855
|российский военный деятель, контр-адмирал, лицо, реализовавшее российскую имперскую политику,
|Кантемир Антиох Дмитриевич
|1708–1744
|российский дипломат, поэт. Семье Кантемиров принадлежала слобода Кантемировка. Ее именем названа 4-я гвардейская танковая дивизия ВС РФ, которая с 2014 года участвует в войне против Украины
|Карамзин Николай Михайлович
|1766–1824
|российский писатель, историк, лицо, глорифицировавшее российскую имперскую политику
|Кайсаров Паисий Сергеевич
|1783–1844
|российский генерал от инфантерии, сенатор
|Екатерина II
|1729–1796
|российская императрица, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи,
|Корнилов Владимир Алексеевич
|1806–1854
|вице-адмирал, лицо, реализовавшее российскую имперскую политику
|Кюи Цезарь Антонович
|1835–1918
|российский композитор, член «Могучей кучки». Профессор военной фортификации, инженер-генерал.
|Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович
|1745–1813
|российский военный деятель, генерал-фельдмаршал и светлейший князь, лицо, реализовавшее российскую имперскую политику
|Курнатовский Виктор Константинович
|1868–1912
|деятель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), соратник Владимира Ленина
|Кецховели Ладо
|1876–1903
|деятель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), соратник Владимира Ленина и Иосифа Джугашвили
|Лазарев Михаил Петрович
|1788–1851
|российский военный деятель, вице-адмирал, лицо, реализовавшее российскую имперскую политику
|Лермонтов Михаил Юрьевич
|1814–1841
|российский поэт, прозаик, драматург, лицо, глоорифицировавшее российскую имперскую политику
|Ломоносов Михаил Васильевич
|1711–1765
|российский ученый, лицо, глоорифицировавшее российскую имперскую политику
|Милорадович Михаил Андреевич
|1771-1825
|российский военный и государственный деятель, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
|Минин Кузьма (полное имя Кузьма Минич Захарьев Сухорукий)
|1570-1616
|российский государственный и военный деятель, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Московского царства
|Николай И
|1796–1855
|российский император, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи
|Николай II
|1868–1918
|российский император, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи,
|Муравьев Никита Михайлович
|1795–1843
|декабрист, капитан Гвардейского генерального штаба. Руководитель Северного общества
|Мусоргский Модест Петрович
|1839–1881
|российский композитор, член «Могучей кучки», автор оперы «Борис Годунов» по одноименной исторической драме Александра Пушкина
|Нахимов Павел Степанович
|1802–1855
|российский военный деятель, адмирал, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
|Александр И
|1777–1825
|российский император, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи
|Александр II
|1818–1881
|российский император 1855–1881, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи,
|Александр ІІІ
|1881–1896
|российский император, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи
|Павел I
|1754–1801
|российский император 1796–1801, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи
|Панютин Василий Константинович
|1788–1855
|российский военный деятель, генерал-майор, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
|Паскевич Иван Федорович
|1782–1856
|князь, фельдмаршал Российской империи, царский сатрап, душитель венгерской свободы, народов Кавказа и правая рука жандарма Европы, русского императора Николая Первого. Судил участников Кирилло-Мефодиевского братства, в 1830 г. подавлял Польское восстание и крестьянские восстания.
|Пестель Павел Иванович
|1793–1826
|российский военный деятель, полковник, один из идеологов декабристского движения
|Петр И
|1672–1725
|царь (1682–1721) и российский император (1721–1725), лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи
|Пожарский Дмитрий Михайлович
|1578–1642
|российский государственный и военный деятель, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Московского царства
|Полтавская битва
|1709
|Битва между московским войском и армией шведского короля Карла XII и гетмана Ивана Мазепы
|Потемкин Григорий Александрович
|1739–1793
|российский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
|Плеханов Георгий Валентинович
|1856–1918
|российский политический деятель, лицо, занимавшее руководящие должности в политических организациях партиях Российской империи
|Пушкин Александр Сергеевич
|1799-1837
|российский поэт, драматург и прозаик, лицо, глоорифицировавшее российскую имперскую политику
|Пугачев Емельян Иванович
|1742–1775
|вожак крестьянской войны 1773-1775 гг., выдававший себя при царе Петре III.
|Разин Степан Тимофеевич
|1630–1671
|атаман донских казаков, лицо, занимавшее руководящие должности в русских военных формированием периода Московского царства, организатор грабительских походов
|Раевский Николай Николаевич
|1771–1829
|российский военный, участник русско-французской войны 1812 года, генерал от кавалерии.
|Романовы
|московский боярский род, правители Московского царства и Российской империи
|Ромодановский Григорий Григорьевич
|?–1682
|московский государственный и военный деятель XVII века, боярин, член московской делегации на Переяславском совете 1654 года.
|Сенявин Дмитрий Николаевич
|1763–1831
|российский военный деятель, адмирал, командующий Балтийским флотом, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политик
|Синельников Иван Максимович
|1738–1788
|российский военный и политический деятель, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
|Скобелев Михаил Дмитриевич
|1843–1882
|российский военный деятель, генерал, участник среднеазиатских походов и русско-турецких войн
|Суворов Александр Васильевич
|1729-1800
|российский военный деятель, генералиссимус, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
|Сусанин Иван
|мифологизированный русской имперской пропагандой костромский крестьянин к. XVI – п.XVII вв. Согласно легенде, в 1613 г. завел в болота польско-литовский отряд, спас этим новоизбранного московского царя Михаила Романова
|Суриков Василий Иванович
|1848–1916
|российский живописец, автор масштабных полотен на сюжеты русской истории, глоорифицировавший российскую имперскую политику лицо
|Сухина Николай Иванович
|государственный служащий Российской империи, по состоянию на 1812 год – губернский секретарь Полтавской губернии Российской империи.
|Теплов Алексей Григорьевич
|1763–1826
|российский государственный деятель, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
|Тургенев Иван Сергеевич
|1818–1883
|российский писатель, поэт, публицист, драматург, прозаик, лицо, глоорифицировавшее российскую имперскую политику
|Тяпкин Василий Михайлович
|дипломат, посол Московского царства в Гетманщине 1677–1680 гг.
|Цулукидзе Александр Григорьевич
|1876–1905
|деятель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), соратник Владимира Ленина
|Ушаков Федор Федорович
|1745–1817
|российский военный деятель, адмирал, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
|Шмидт Петр Петрович
|1867–1906
|офицер русского флота, участник Севастопольского восстания во время революции 1905-1907 годов. Коммунистический тоталитарный режим активно формировал его культ как символ «революционной борьбы» и «флотской славы России»
|Гудович Иван Васильевич
|1741–1820
|военный деятель (генерал-фельдмаршал), лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
|Сабанеев Иван Васильевич
|1831-1909
|российский военный деятель, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
|Строганов Александр Григорьевич
|1795–1879
|российский государственный деятель, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии (1823–1844), лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
В УИНП уточнили, что перечни формируются на основании профессиональных выводов Экспертной комиссии, созданной в соответствии с Законом Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Документы не являются исчерпывающими и будут дополняться новыми данными о личностях и событиях периодов Московского царства, Российской империи, РСФСР, СССР и современной России.