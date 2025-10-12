 
Інститут нацпам'яті представив списки історичних особистостей у контексті деколонізації публічного простору

Украинский институт национальной памяти обнародовал перечни исторических личностей, которые должны быть по-разному трактованы в процессе деколонизации публичного пространства Украины.

В один список внесены деятели, чьи имена и образы связаны с российской имперской политикой и символикой. Среди них – генерал-губернаторы Новороссии Михаил Воронцов и Александр Строганов, а также Александр Суворов, Григорий Потемкин и Александр Пушкин.

Во второй список попали исторические фигуры, чей вклад в развитие Одессы имеет позитивное значение в украинском контексте, а также личности чья деятельность признана значимой для мировой науки и культуры, а потому стали исключением из общего подхода.

Объекты посвященные указанным ниже лицам и событиям подлежат устранению из публичного пространства
Аксаков Константин Сергеевич1817–1860российский публицист, поэт, идеолог славянофильства. Отстаивал идеи «особого русского пути» и «богоизбранности» России
Бабушкин Иван Васильевич1873-1906деятель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), соратник Владимира Ленина
Багратион Петр Иванович1765–1812российский генерал, участник франко-русской войны 1812
Бакунин Михаил Александрович1814–1876российский политический деятель, идеолог анархизма, имел антисемитские взгляды
Бауман Николай Эрнестович1873–1905деятель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), соратник Владимира Ленина.
Беллинсгаузен Фабиан Готтлиб Тадеус1778–1852российский военный деятель, адмирал, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
Белинский Виссарион Григорьевич1811–1848российский литературный критик и публицист, лицо, глорифицировавшее российскую имперскую политику
Бестужев Александр Александрович1797–1837офицер русской армии, декабрист, член Северного общества. Участвовал в завоевании Северного Кавказа
Бородино, битва при Бородино1812событие, связанное с реализацией российской имперской политики
Бунин Иван Алексеевич1870–1953русский писатель, поэт, переводчик, лицо, глорифицировавшее русскую имперскую политику
Бутовский Алексей Дмитриевич1838–1917генерал-лейтенант российской императорской армии, в 1863-м участвовал в подавлении Январского восстания, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
Бутурлин Василий Васильевич(?–1655)российский военный деятель и дипломат, председатель московской делегации на Переяславском совете 1654 года, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
Бестужев-Рюмин Алексей Петрович1693–1768российский государственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал, канцлер Российской империи при Елизавете Петровне, граф, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
Воронцов Михаил Семенович1782–1856российский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
Воронцов-Дашков Илларион Иванович1837–1916российский государственный и военный деятель, министр императорского двора и наделов, наместник на Кавказе, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
Глинка Михаил Иванович1804–1857российский композитор, лицо, глоорифицировавшее российскую имперскую политику
Грейг Алексей Самуилович1775–1845российский военный деятель, адмирал российского императорского флота, лицо, реализовавшее российскую имперскую политику
Грибоедов Александр Сергеевич1795–1829российский поэт, дипломат, лицо, реализовавшее российскую имперскую политику
Годунов Борис Федорович1552–1605московский царь, личность реализовавшая российскую имперскую политику
Дежнев Семен Иванович1605–1673российский мореплаватель, лицо реализовавшее российскую имперскую политику
Декабристы
русские дворяне-революционеры, которые в декабре 1825 с помощью вооруженного выступления стремились установить в Российской империи конституционный строй. Большинство декабристов стремились превратить Россию в централизованную республику, не признавая права народов империи в самоопределение, меньше – поддерживали идею славянской федерации
Государство Гавриила Романович1743–1816русский поэт эпохи Просвещения. Автор панегириков в честь императрицы Екатерины II, Александра Суворова. Настоящий тайный советник, сенатор.
Елизавета Петровна1709–1762российская императрица, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи
Ермак Тимофейович1534–1585разбойник, предводитель похода на Сибирское ханство, «покоритель Сибири», положивший начало завоеванию тюркских сибирских земель Московским царством
Жуковский Василий Андреевич1783–1852российский поэт, тайный советник, лицо, глоорифицировавшее российскую имперскую политику
Запорожец Петр Кузьмович1876–1905деятель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), соратник Владимира Ленина
Истомин Владимир Иванович1809-1855российский военный деятель, контр-адмирал, лицо, реализовавшее российскую имперскую политику,
Кантемир Антиох Дмитриевич1708–1744российский дипломат, поэт. Семье Кантемиров принадлежала слобода Кантемировка. Ее именем названа 4-я гвардейская танковая дивизия ВС РФ, которая с 2014 года участвует в войне против Украины
Карамзин Николай Михайлович1766–1824российский писатель, историк, лицо, глорифицировавшее российскую имперскую политику
Кайсаров Паисий Сергеевич1783–1844российский генерал от инфантерии, сенатор
Екатерина II1729–1796российская императрица, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи,
Корнилов Владимир Алексеевич1806–1854вице-адмирал, лицо, реализовавшее российскую имперскую политику
Кюи Цезарь Антонович1835–1918российский композитор, член «Могучей кучки». Профессор военной фортификации, инженер-генерал.
Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович1745–1813российский военный деятель, генерал-фельдмаршал и светлейший князь, лицо, реализовавшее российскую имперскую политику
Курнатовский Виктор Константинович1868–1912деятель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), соратник Владимира Ленина
Кецховели Ладо1876–1903деятель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), соратник Владимира Ленина и Иосифа Джугашвили
Лазарев Михаил Петрович1788–1851российский военный деятель, вице-адмирал, лицо, реализовавшее российскую имперскую политику
Лермонтов Михаил Юрьевич1814–1841российский поэт, прозаик, драматург, лицо, глоорифицировавшее российскую имперскую политику
Ломоносов Михаил Васильевич1711–1765российский ученый, лицо, глоорифицировавшее российскую имперскую политику
Милорадович Михаил Андреевич1771-1825российский военный и государственный деятель, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
Минин Кузьма (полное имя Кузьма Минич Захарьев Сухорукий)1570-1616российский государственный и военный деятель, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Московского царства
Николай И1796–1855российский император, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи
Николай II1868–1918российский император, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи,
Муравьев Никита Михайлович1795–1843декабрист, капитан Гвардейского генерального штаба. Руководитель Северного общества
Мусоргский Модест Петрович1839–1881российский композитор, член «Могучей кучки», автор оперы «Борис Годунов» по одноименной исторической драме Александра Пушкина
Нахимов Павел Степанович1802–1855российский военный деятель, адмирал, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
Александр И1777–1825российский император, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи
Александр II1818–1881российский император 1855–1881, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи,
Александр ІІІ1881–1896российский император, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи
Павел I1754–1801российский император 1796–1801, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи
Панютин Василий Константинович1788–1855российский военный деятель, генерал-майор, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
Паскевич Иван Федорович1782–1856князь, фельдмаршал Российской империи, царский сатрап, душитель венгерской свободы, народов Кавказа и правая рука жандарма Европы, русского императора Николая Первого. Судил участников Кирилло-Мефодиевского братства, в 1830 г. подавлял Польское восстание и крестьянские восстания.
Пестель Павел Иванович1793–1826российский военный деятель, полковник, один из идеологов декабристского движения
Петр И1672–1725царь (1682–1721) и российский император (1721–1725), лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи
Пожарский Дмитрий Михайлович1578–1642российский государственный и военный деятель, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Московского царства
Полтавская битва1709Битва между московским войском и армией шведского короля Карла XII и гетмана Ивана Мазепы
Потемкин Григорий Александрович1739–1793российский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
Плеханов Георгий Валентинович1856–1918российский политический деятель, лицо, занимавшее руководящие должности в политических организациях партиях Российской империи
Пушкин Александр Сергеевич1799-1837российский поэт, драматург и прозаик, лицо, глоорифицировавшее российскую имперскую политику
Пугачев Емельян Иванович1742–1775вожак крестьянской войны 1773-1775 гг., выдававший себя при царе Петре III.
Разин Степан Тимофеевич1630–1671атаман донских казаков, лицо, занимавшее руководящие должности в русских военных формированием периода Московского царства, организатор грабительских походов
Раевский Николай Николаевич1771–1829российский военный, участник русско-французской войны 1812 года, генерал от кавалерии.
Романовы
московский боярский род, правители Московского царства и Российской империи
Ромодановский Григорий Григорьевич?–1682московский государственный и военный деятель XVII века, боярин, член московской делегации на Переяславском совете 1654 года.
Сенявин Дмитрий Николаевич1763–1831российский военный деятель, адмирал, командующий Балтийским флотом, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политик
Синельников Иван Максимович1738–1788российский военный и политический деятель, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
Скобелев Михаил Дмитриевич1843–1882российский военный деятель, генерал, участник среднеазиатских походов и русско-турецких войн
Суворов Александр Васильевич1729-1800российский военный деятель, генералиссимус, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
Сусанин Иван
мифологизированный русской имперской пропагандой костромский крестьянин к. XVI – п.XVII вв. Согласно легенде, в 1613 г. завел в болота польско-литовский отряд, спас этим новоизбранного московского царя Михаила Романова
Суриков Василий Иванович1848–1916российский живописец, автор масштабных полотен на сюжеты русской истории, глоорифицировавший российскую имперскую политику лицо
Сухина Николай Иванович
государственный служащий Российской империи, по состоянию на 1812 год – губернский секретарь Полтавской губернии Российской империи.
Теплов Алексей Григорьевич1763–1826российский государственный деятель, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
Тургенев Иван Сергеевич1818–1883российский писатель, поэт, публицист, драматург, прозаик, лицо, глоорифицировавшее российскую имперскую политику
Тяпкин Василий Михайлович
дипломат, посол Московского царства в Гетманщине 1677–1680 гг.
Цулукидзе Александр Григорьевич1876–1905деятель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), соратник Владимира Ленина
Ушаков Федор Федорович1745–1817российский военный деятель, адмирал, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
Шмидт Петр Петрович1867–1906офицер русского флота, участник Севастопольского восстания во время революции 1905-1907 годов. Коммунистический тоталитарный режим активно формировал его культ как символ «революционной борьбы» и «флотской славы России»
Гудович Иван Васильевич1741–1820военный деятель (генерал-фельдмаршал), лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
Сабанеев Иван Васильевич1831-1909российский военный деятель, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики
Строганов Александр Григорьевич1795–1879российский государственный деятель, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии (1823–1844), лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики

В УИНП уточнили, что перечни формируются на основании профессиональных выводов Экспертной комиссии, созданной в соответствии с Законом Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Документы не являются исчерпывающими и будут дополняться новыми данными о личностях и событиях периодов Московского царства, Российской империи, РСФСР, СССР и современной России.

 

