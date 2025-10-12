Украинский институт национальной памяти обнародовал перечни исторических личностей, которые должны быть по-разному трактованы в процессе деколонизации публичного пространства Украины.

В один список внесены деятели, чьи имена и образы связаны с российской имперской политикой и символикой. Среди них – генерал-губернаторы Новороссии Михаил Воронцов и Александр Строганов, а также Александр Суворов, Григорий Потемкин и Александр Пушкин.

Во второй список попали исторические фигуры, чей вклад в развитие Одессы имеет позитивное значение в украинском контексте, а также личности чья деятельность признана значимой для мировой науки и культуры, а потому стали исключением из общего подхода.

Объекты посвященные указанным ниже лицам и событиям подлежат устранению из публичного пространства Аксаков Константин Сергеевич 1817–1860 российский публицист, поэт, идеолог славянофильства. Отстаивал идеи «особого русского пути» и «богоизбранности» России Бабушкин Иван Васильевич 1873-1906 деятель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), соратник Владимира Ленина Багратион Петр Иванович 1765–1812 российский генерал, участник франко-русской войны 1812 Бакунин Михаил Александрович 1814–1876 российский политический деятель, идеолог анархизма, имел антисемитские взгляды Бауман Николай Эрнестович 1873–1905 деятель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), соратник Владимира Ленина. Беллинсгаузен Фабиан Готтлиб Тадеус 1778–1852 российский военный деятель, адмирал, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики Белинский Виссарион Григорьевич 1811–1848 российский литературный критик и публицист, лицо, глорифицировавшее российскую имперскую политику Бестужев Александр Александрович 1797–1837 офицер русской армии, декабрист, член Северного общества. Участвовал в завоевании Северного Кавказа Бородино, битва при Бородино 1812 событие, связанное с реализацией российской имперской политики Бунин Иван Алексеевич 1870–1953 русский писатель, поэт, переводчик, лицо, глорифицировавшее русскую имперскую политику Бутовский Алексей Дмитриевич 1838–1917 генерал-лейтенант российской императорской армии, в 1863-м участвовал в подавлении Январского восстания, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики Бутурлин Василий Васильевич (?–1655) российский военный деятель и дипломат, председатель московской делегации на Переяславском совете 1654 года, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики Бестужев-Рюмин Алексей Петрович 1693–1768 российский государственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал, канцлер Российской империи при Елизавете Петровне, граф, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики Воронцов Михаил Семенович 1782–1856 российский государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики Воронцов-Дашков Илларион Иванович 1837–1916 российский государственный и военный деятель, министр императорского двора и наделов, наместник на Кавказе, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики Глинка Михаил Иванович 1804–1857 российский композитор, лицо, глоорифицировавшее российскую имперскую политику Грейг Алексей Самуилович 1775–1845 российский военный деятель, адмирал российского императорского флота, лицо, реализовавшее российскую имперскую политику Грибоедов Александр Сергеевич 1795–1829 российский поэт, дипломат, лицо, реализовавшее российскую имперскую политику Годунов Борис Федорович 1552–1605 московский царь, личность реализовавшая российскую имперскую политику Дежнев Семен Иванович 1605–1673 российский мореплаватель, лицо реализовавшее российскую имперскую политику Декабристы

русские дворяне-революционеры, которые в декабре 1825 с помощью вооруженного выступления стремились установить в Российской империи конституционный строй. Большинство декабристов стремились превратить Россию в централизованную республику, не признавая права народов империи в самоопределение, меньше – поддерживали идею славянской федерации Государство Гавриила Романович 1743–1816 русский поэт эпохи Просвещения. Автор панегириков в честь императрицы Екатерины II, Александра Суворова. Настоящий тайный советник, сенатор. Елизавета Петровна 1709–1762 российская императрица, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи Ермак Тимофейович 1534–1585 разбойник, предводитель похода на Сибирское ханство, «покоритель Сибири», положивший начало завоеванию тюркских сибирских земель Московским царством Жуковский Василий Андреевич 1783–1852 российский поэт, тайный советник, лицо, глоорифицировавшее российскую имперскую политику Запорожец Петр Кузьмович 1876–1905 деятель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), соратник Владимира Ленина Истомин Владимир Иванович 1809-1855 российский военный деятель, контр-адмирал, лицо, реализовавшее российскую имперскую политику, Кантемир Антиох Дмитриевич 1708–1744 российский дипломат, поэт. Семье Кантемиров принадлежала слобода Кантемировка. Ее именем названа 4-я гвардейская танковая дивизия ВС РФ, которая с 2014 года участвует в войне против Украины Карамзин Николай Михайлович 1766–1824 российский писатель, историк, лицо, глорифицировавшее российскую имперскую политику Кайсаров Паисий Сергеевич 1783–1844 российский генерал от инфантерии, сенатор Екатерина II 1729–1796 российская императрица, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи, Корнилов Владимир Алексеевич 1806–1854 вице-адмирал, лицо, реализовавшее российскую имперскую политику Кюи Цезарь Антонович 1835–1918 российский композитор, член «Могучей кучки». Профессор военной фортификации, инженер-генерал. Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович 1745–1813 российский военный деятель, генерал-фельдмаршал и светлейший князь, лицо, реализовавшее российскую имперскую политику Курнатовский Виктор Константинович 1868–1912 деятель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), соратник Владимира Ленина Кецховели Ладо 1876–1903 деятель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), соратник Владимира Ленина и Иосифа Джугашвили Лазарев Михаил Петрович 1788–1851 российский военный деятель, вице-адмирал, лицо, реализовавшее российскую имперскую политику Лермонтов Михаил Юрьевич 1814–1841 российский поэт, прозаик, драматург, лицо, глоорифицировавшее российскую имперскую политику Ломоносов Михаил Васильевич 1711–1765 российский ученый, лицо, глоорифицировавшее российскую имперскую политику Милорадович Михаил Андреевич 1771-1825 российский военный и государственный деятель, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики Минин Кузьма (полное имя Кузьма Минич Захарьев Сухорукий) 1570-1616 российский государственный и военный деятель, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Московского царства Николай И 1796–1855 российский император, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи Николай II 1868–1918 российский император, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи, Муравьев Никита Михайлович 1795–1843 декабрист, капитан Гвардейского генерального штаба. Руководитель Северного общества Мусоргский Модест Петрович 1839–1881 российский композитор, член «Могучей кучки», автор оперы «Борис Годунов» по одноименной исторической драме Александра Пушкина Нахимов Павел Степанович 1802–1855 российский военный деятель, адмирал, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики Александр И 1777–1825 российский император, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи Александр II 1818–1881 российский император 1855–1881, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи, Александр ІІІ 1881–1896 российский император, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи Павел I 1754–1801 российский император 1796–1801, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи Панютин Василий Константинович 1788–1855 российский военный деятель, генерал-майор, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики Паскевич Иван Федорович 1782–1856 князь, фельдмаршал Российской империи, царский сатрап, душитель венгерской свободы, народов Кавказа и правая рука жандарма Европы, русского императора Николая Первого. Судил участников Кирилло-Мефодиевского братства, в 1830 г. подавлял Польское восстание и крестьянские восстания. Пестель Павел Иванович 1793–1826 российский военный деятель, полковник, один из идеологов декабристского движения Петр И 1672–1725 царь (1682–1721) и российский император (1721–1725), лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Российской империи Пожарский Дмитрий Михайлович 1578–1642 российский государственный и военный деятель, лицо, занимавшее руководящие должности в органах власти и управления Московского царства Полтавская битва 1709 Битва между московским войском и армией шведского короля Карла XII и гетмана Ивана Мазепы Потемкин Григорий Александрович 1739–1793 российский государственный и военный деятель, дипломат, генерал-фельдмаршал, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики Плеханов Георгий Валентинович 1856–1918 российский политический деятель, лицо, занимавшее руководящие должности в политических организациях партиях Российской империи Пушкин Александр Сергеевич 1799-1837 российский поэт, драматург и прозаик, лицо, глоорифицировавшее российскую имперскую политику Пугачев Емельян Иванович 1742–1775 вожак крестьянской войны 1773-1775 гг., выдававший себя при царе Петре III. Разин Степан Тимофеевич 1630–1671 атаман донских казаков, лицо, занимавшее руководящие должности в русских военных формированием периода Московского царства, организатор грабительских походов Раевский Николай Николаевич 1771–1829 российский военный, участник русско-французской войны 1812 года, генерал от кавалерии. Романовы

московский боярский род, правители Московского царства и Российской империи Ромодановский Григорий Григорьевич ?–1682 московский государственный и военный деятель XVII века, боярин, член московской делегации на Переяславском совете 1654 года. Сенявин Дмитрий Николаевич 1763–1831 российский военный деятель, адмирал, командующий Балтийским флотом, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политик Синельников Иван Максимович 1738–1788 российский военный и политический деятель, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики Скобелев Михаил Дмитриевич 1843–1882 российский военный деятель, генерал, участник среднеазиатских походов и русско-турецких войн Суворов Александр Васильевич 1729-1800 российский военный деятель, генералиссимус, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики Сусанин Иван

мифологизированный русской имперской пропагандой костромский крестьянин к. XVI – п.XVII вв. Согласно легенде, в 1613 г. завел в болота польско-литовский отряд, спас этим новоизбранного московского царя Михаила Романова Суриков Василий Иванович 1848–1916 российский живописец, автор масштабных полотен на сюжеты русской истории, глоорифицировавший российскую имперскую политику лицо Сухина Николай Иванович

государственный служащий Российской империи, по состоянию на 1812 год – губернский секретарь Полтавской губернии Российской империи. Теплов Алексей Григорьевич 1763–1826 российский государственный деятель, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики Тургенев Иван Сергеевич 1818–1883 российский писатель, поэт, публицист, драматург, прозаик, лицо, глоорифицировавшее российскую имперскую политику Тяпкин Василий Михайлович

дипломат, посол Московского царства в Гетманщине 1677–1680 гг. Цулукидзе Александр Григорьевич 1876–1905 деятель Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), соратник Владимира Ленина Ушаков Федор Федорович 1745–1817 российский военный деятель, адмирал, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики Шмидт Петр Петрович 1867–1906 офицер русского флота, участник Севастопольского восстания во время революции 1905-1907 годов. Коммунистический тоталитарный режим активно формировал его культ как символ «революционной борьбы» и «флотской славы России» Гудович Иван Васильевич 1741–1820 военный деятель (генерал-фельдмаршал), лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики Сабанеев Иван Васильевич 1831-1909 российский военный деятель, лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики Строганов Александр Григорьевич 1795–1879 российский государственный деятель, генерал-губернатор Новороссии и Бессарабии (1823–1844), лицо, участвовавшее в реализации российской имперской политики

В УИНП уточнили, что перечни формируются на основании профессиональных выводов Экспертной комиссии, созданной в соответствии с Законом Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Документы не являются исчерпывающими и будут дополняться новыми данными о личностях и событиях периодов Московского царства, Российской империи, РСФСР, СССР и современной России.

