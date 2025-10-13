Мэр Днепра Борис Филатов считает, что отопительный сезон по всей Украине должен начаться "как можно позже".
Источник: Филатов в соцсетях
Детали: Филатов напомнил, что сейчас прописано, что котельные запускают, когда температура в течение трех дней не превышает 8 градусов. Сейчас, по его мнению, это надо изменить.
Прямая речь Филатова: "Понимая глубину проблематики нынешней ситуации, чтобы не писать страшное слово "катастрофичность", нам надо объединиться.
Провести консультации с правительством, НАК "Нафтогазом", Укрэнерго и всеми причастными к процессу ведомствами – в том числе и частными поставщиками энергоресурсов.
Потому что решение это сложное, но вполне обоснованное. Отопительный сезон должен начаться как можно позже.
И стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране".
Детали: Филатов отметил, что эта зима "простой точно не будет", поэтому каждому надо заботиться о себе.