Мэр Днепра Борис Филатов считает, что отопительный сезон по всей Украине должен начаться "как можно позже".

Источник: Филатов в соцсетях

Детали: Филатов напомнил, что сейчас прописано, что котельные запускают, когда температура в течение трех дней не превышает 8 градусов. Сейчас, по его мнению, это надо изменить.

Прямая речь Филатова: "Понимая глубину проблематики нынешней ситуации, чтобы не писать страшное слово "катастрофичность", нам надо объединиться.

Провести консультации с правительством, НАК "Нафтогазом", Укрэнерго и всеми причастными к процессу ведомствами – в том числе и частными поставщиками энергоресурсов.

Потому что решение это сложное, но вполне обоснованное. Отопительный сезон должен начаться как можно позже.

И стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране".

Детали: Филатов отметил, что эта зима "простой точно не будет", поэтому каждому надо заботиться о себе.

