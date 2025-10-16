Відлуння «Форуму Добрих Справ»

26 вересня 2025 року на півдні України відбулася знакова подія — 16-й «Форум Добрих Справ. Сила громадянських дій». Вперше за свою історію цей масштабний захід пройшов на Одещині і об’єднав у Одеській національній науковій бібліотеці понад 200 лідерів — військових, волонтерів, освітян і культурних діячів з усієї країни.

Традиційно організаторами «Форуму Добрих Справ. Сила громадянських дій» став благодійний фонд «Інститут розвитку громадянського суспільства ім. Голди Меїр»* за підтримки АТ «Банк Альянс». Форум створив унікальний аполітичний простір щирості і єднання. Учасники вшістнадцяте переконались, що справжня сила громадянського суспільства полягає у взаємній підтримці та готовності до дій.

Директор «Інститут розвитку громадянського суспільства ім. Голди Меїр», організатор форуму Тетяна Грабан наголосила: «Наш форум — не про політику, а про людей, волонтерів, освітян, митців, військових, благодійників, громадських діячів. Ми створили його для того, щоб свій почув свого».

У вітальному слові генеральний директор Одеської національної наукової бібліотеки, заслужений працівник культури України Ірина Бірюкова зауважила: «Перші наші книжки — це дарунки одеситів, перші наші будівлі — це дарунки меценатів, земля, на якій ми зараз стоїмо — це дарунок меценатів. Проте сьогодні бібліотека не тільки книгосховище. Сьогодні бібліотека — це місце де зростає сила громад, місце, де гуртуються однодумці, місце зустрічей, місце натхнення, місце розвитку, місце вашої сили».

Форум розпочався з виконання Гімну України Олегом Сербіним, генеральним директором Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Після хвилини мовчання учасники перейшли до обговорення. Програма «Форуму Добрих Справ» була інтенсивною й змістовною, об’єднавши найактуальніші питання розвитку громади.

Перший блок був присвячений людям, які щодня змінюють світ навколо себе:

«Ті, хто роблять добрі справи» — лідери благодійних фондів і громадських ініціатив «Вартові Півдня» та «Волонтери Таїрова» ділилися успішним досвідом допомоги та розбудови місцевих громад.

«Світло знань і добра» — дискусія про роль освіти та культури в утвердженні національної ідентичності. Серед спікерів виступила генеральний директор ОННБ, заслужений працівник культури України Ірина Бірюкова.

«Герої. Обличчя війни» — зустріч, присвячена військовим та ветеранам, які продовжують свою місію у громадському секторі.

Другий блок об’єднав теми медицини, культури та жіночого лідерства.

«Здоров’я та добрі справи» — обговорення питань збереження життя, психологічної підтримки та протидії насильству.

«Добро в мистецтві» — натхненні виступи про те, як культура стає потужним інструментом єднання та підтримки.

«Жіночий альянс добра» — панель про жіноче лідерство, менторство та силу взаємопідтримки, яка зібрала сузір’я успішних жінок-лідерів.

Завершилась подія щирими обіймами, новими домовленостями про співпрацю та відчуттям єдності!

Напередодні форуму було підписано Меморандум про партнерство між ОННБ та “Інститутом розвитку громадянського суспільства ім. Голди Меїр”. Документ засвідчив готовність сторін до спільної роботи над суспільно важливими ініціативами, розробленням і реалізацією проєктів, а також участі у міжнародних грантових програмах.

Під час заходу генеральний директор ОННБ, заслужений працівник культури України Ірина Бірюкова отримала подяку за активну громадську діяльність та сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, активну участь у волонтерському процесі та формування позитивного ставлення до активного суспільного життя.

У теплій і дружній атмосфері подяку за активну громадську діяльність також було вручено Тетяні Семікоп, голові громадської організації «Громадський Рух “Віра, Надія, Любов”».

Організатор форуму Тетяна Грабан наголосила на особливості події: «Сьогодні в Одесі відбувся 16-й захід «Добрих справ» — і вперше саме тут, у місті сонця й вітру свободи. Добрі вчинки, як світло, мають властивість множитися».

ОННБ щиро дякує всім учасникам за активність, небайдужість і віру в силу добрих справ! «Форум Добрих Справ» вкотре став доказом того, що Одещина — це край вільних і сильних людей, які знають ціну незалежності.

*Довідка: Благодійний фонд «Інститут розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр» — неприбуткова організація, яка заснована у 2016 році і названа на честь уродженки Києва, прем'єр-міністерки Ізраїлю Голди Меїр. Місія «Інституту розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр» полягає у зміцненні та розвитку громадянського суспільства України. Благодійний фонд навачає, консультує та надає соціальну і психологічну допомогу українцям, але найбільш відомий як організатор «Форуму Добрих Справ» — всеукраїнського заходу, що об’єднує волонтерів, активістів і представників соціально відповідального бізнесу.





