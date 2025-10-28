Украинские банки все активнее проверяют финансовые операции клиентов, а случаи блокирования счетов и карт становятся чаще. Специалисты объясняют, что главными триггерами для проверок есть подозрительные транзакции, несоответствие финансового профиля клиента и регулярные поступления средств от нескольких плательщиков.

Постановление НБУ №65 по финансовому мониторингу (от 19 мая 2020 г.) предоставляет банкам широкие полномочия проверять операции, блокировать и даже принудительно закрывать счета. Блокировка может произойти автоматически из-за настройки банковских систем, и клиент узнает о проблеме только при попытке воспользоваться картой.

По словам руководителя практики налогового права юрфирмы «Ильяшев и Партнеры» Ивана Маринюка, основными причинами блокирования являются:

неподтвержденный источник средств;

несоответствие операций финансовому профилю клиента;

регулярные поступления от большого количества плательщиков, которые банки расценивают как предпринимательскую деятельность без регистрации ФЛП;

операции с признаками криптоактивности, конвертации криптовалют в фиатные средства через p2p или неидентифицированные посредники;

большие разовые поступления наличных денег без истории подобных операций.

Регулярные или многочисленные переводы, даже небольшие (500–1000 грн), могут расцениваться как ведение бизнеса без регистрации, что приводит к автоматической блокировке. Особое внимание уделяется также назначению платежей и ключевым словам в документах.

Во избежание блокировок банки рекомендуют клиентам предоставлять подтверждение доходов – налоговые декларации, справки о зарплате, документы о наследстве или продаже имущества – и своевременно реагировать на информационные запросы финансовых учреждений.

Напомним, с 1 июня 2025 года украинские банки снизили лимиты на денежные переводы для физических лиц. Новый лимит составит 100 тысяч гривен в месяц и касается операций с платежными карточками и переводов по реквизитам IBAN.