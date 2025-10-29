Китай до 2027 года планирует завершить создание мощной термоядерной установки BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak), которую специалисты называют "искусственным солнцем". Как пишет LIGA.net, об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Экспериментальный сверхпроводящий токамак с горящей плазмой (BEST) должен быть завершен в 2027 году и может стать первым в истории человечества токамаком, который будет производить электроэнергию с помощью термоядерного синтеза", – написала китайский дипломат в Facebook.

Строительство термоядерной установки BEST начали в мае 2025 года в Хэфэфее, провинция Аньхой на востоке Китая. Монтаж основы BEST – первого ключевого компонента основного блока – завершился 1 октября, сообщало китайское информагентство Xinhua.

В отличие от предыдущих экспериментальных установок, BEST, как писало Xinhua, предназначен для демонстрации реального "горения" дейтериево-тритиевой плазмы.

В основе BEST лежит сосуд Дьюара – ключевой компонент, функционирующий подобно гигантскому высоковакуумному термосу. Он изолирует сверхпроводящие магниты, которые должны работать при температуре минус 269 градусов Цельсия, что позволяет им удерживать плазму, нагретую до более чем 100 миллионов градусов.



BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak) – первая в мире компактная экспериментальная установка для получения термоядерной энергии, спроектированная Институтом физики плазмы Китайской академии наук. Это "искусственное солнце" площадью 150 000 квадратных метров с общим объемом инвестиций 8,5 млрд юаней ($1,19 млрд).