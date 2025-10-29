«В MARS-V рассчитывают принять первых туристов к 2029 году. Нигде на Земле география и климат не воспроизводятся так же близко к Марсу, как в монгольской Гоби. В регионе засушливый, бесплодный ландшафт пустыни. А окрашенная оксидом железа почва местности имеет марсианский красноватый оттенок.

В лагере также будут давать испытания и задачи: например, вывести марсоход на орбиту для проведения геологической съемки или сбора образцов почвы. Связь с «Землей» (командой поддержки миссии «Марс-V») будет проходить с задержкой, имитирующей межпланетную коммуникацию».

