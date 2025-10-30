В Украине готовят новую программу, которая даст возможность внутренне перемещённым лицам (ВПЛ) получить жилье в селе с развитой инфраструктурой, не дожидаясь компенсаций. Как это возможно?

Переселенцы смогут получить жилье в селе: новая программа на старте

В Украине разрабатывается государственная программа, которая позволит внутренне перемещенным лицам получить жилье в сельской местности. Проект направлен не только на поддержку переселенцев, но и на развитие сельских общин, которые нуждаются в новых жителях и инвестициях в инфраструктуру, сообщает Укринформ.

Альтернатива ожиданию компенсаций

Как отметил народный депутат Максим Ткаченко на парламентско-общественном форуме «ВПЛ и власть: диалог ради решений», речь идет о возможности приобретения собственных домов в селах с развитой инфраструктурой.

«Если человек был вынужден покинуть село, то получить ключи от нового дома — лучше, чем годами ждать компенсации», — подчеркнул Ткаченко.

По словам депутата, общественная организация «ВПО Украина» уже проводит опрос среди переселенцев, и около тысячи человек готовы переехать в село и получить жилье по новой программе.

В ПФ Украины менее чем за месяц поступило 164 заявления от переселенцев, желающих приобрести жилье по государственной программе льготного кредитования. Шести семьям средства уже перечислены.

Польза для сельских территорий

Инициатива ориентирована не только на поддержку ВПЛ, но и на оживление сельских территорий. Новые жители принесут селам дополнительное развитие — рабочие места, учащихся в школы, налоговые поступления и рост инфраструктуры.

«Решения для переселенцев должны становиться ресурсом развития территорий», — отметил народный депутат.

