В Одессе под Тещиным мостом появился новый мурал – «Одесский Мамай»;

Автор рисунка Михаил Скоп вложил в него память о надругательстве над картиной Дмитрия Литвинова «Одесский Мамай»; Новый одесский мурал – не только искусство: это еще и призыв к единству. Этот мурал, созданный мастером из «Движения сопротивления ССО ВСУ» Михаилом Скопом, поражает своей силой и духом.

На фоне разбитых стен и хаотичных рисунков возникает образ казака, играющего на скрипке, окруженного собратьями-воинами, которые бьют морское чудовище. О, это чудовище!.. Сколько горя принесло оно на украинскую землю!..

Этот мурал – не просто искусство, а своего рода крик души. Цвета одесского флага переливаются на мурале, словно отголосок гордой истории города.

А еще Михаил Скоп вложил в него память о надругательстве над картиной Дмитрия Литвинова «Одесский Мамай», украденной и оскверненной пророссийскими вандалами в 2009 году. Тогда, во время празднования Дня независимости, произведение вырезали из рамы, написали издевательский текст и отправили в Москву, где из него устроили позорную «фотосессию» в Государственной Думе.

Поврежденную картину подбросили в офис «Просвиты», но студенты Одесского художественного училища имени Грекова вернули ей жизнь за месяц.

– Это страшное варварство. Считаю, что созданное человеком не должно уничтожаться другим человеком. К тому же картина была написана для нашего духовного обогащения. Что они этим хотели показать?.. – с болью вспоминает Михаил.

Новый «Одесский Мамай» – это не просто возрождение. Это защитник, который поражает вражью гидру морским орудием, напоминание о казацких подвигах при взятии Хаджибея и о героях, похороненных на Казацком кладбище.

Мурал появился под Тещиным мостом – символическом месте, где уже обитает патриотический котик среди множества граффити. Художник надеется, что одесситы и гости города уловят в нем чисто одесские мотивы, почувствуют дух свободы и сопротивления.

Этот мурал – не только искусство, но и призыв к единству. Он напоминает, что Одесса жива, несгибаема, как ее казацкая душа, и готова защищаться. Смотрите на наши фото мурала – в каждом штрихе пульсирует история и надежда!..

К слову, напомним, что с начала введения военного положения одесский Тещин мост закрыт для прохода.