Учора, 12:00

Анонімне опитування від ГУ ДСНС України в Одеській області

⚠️Анонімне опитування від ГУ ДСНС України в Одеській області

📌Одеське районне управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України в Одеській області, з метою комплексної реалізації діяльності з управління корупційними ризиками у діяльності ДСНС, а також розробки заходів впливу на них під час підготовки Антикорупційної програми ДСНС на 2026-2028 роки, проводить анонімне опитування зацікавлених сторін (суб’єктів господарювання, представників громадськості, інших суб’єктів, що взаємодіяли чи взаємодіють з органами/підрозділами ДСНС) у рамках виявлення та оцінювання корупційних ризиків шляхом проведення анонімного опитування.

❗️Звертаємось до усіх зацікавлених сторін пройти опитування за посиланням https://forms.gle/a1JmfmWkfDtM4FAy9




