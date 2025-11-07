Анонімне опитування від ГУ ДСНС України в Одеській області

Одеське районне управління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України в Одеській області, з метою комплексної реалізації діяльності з управління корупційними ризиками у діяльності ДСНС, а також розробки заходів впливу на них під час підготовки Антикорупційної програми ДСНС на 2026-2028 роки, проводить анонімне опитування зацікавлених сторін (суб’єктів господарювання, представників громадськості, інших суб’єктів, що взаємодіяли чи взаємодіють з органами/підрозділами ДСНС) у рамках виявлення та оцінювання корупційних ризиків шляхом проведення анонімного опитування.