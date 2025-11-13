 
Информация к новости
0
Сьогодні, 16:00

Норвегія не надасть свого суверенного фонду, щоб гарантувати кредит ЄС для України – Столтенберг

Категория: Новини / Події

У нас появился канал в Telegram, в котором мы будем делиться с Вами новостями


Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в интервью NRK сообщил, что Норвегия может поддержать план Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для Украины, но не будет использовать для этого свой суверенный фонд.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на NRK

Детали: По словам Столтенберга, Норвегия, которая не является членом ЕС, уже делает значительные финансовые взносы в пользу Украины и также может потенциально принять участие в планах ЕС по кредиту, но не будет предоставлять гарантий самостоятельно.

"Были некоторые идеи, что Норвегия должна гарантировать всю сумму, 1,6 триллиона норвежских крон (159 миллиардов долларов), но это не вариант", – сказал он.

Глава норвежского Минфина добавил, что решение будет принято с учетом того, каким будет финальное решение ЕС по кредиту.


Источник




Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 