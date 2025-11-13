Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг в интервью NRK сообщил, что Норвегия может поддержать план Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для Украины, но не будет использовать для этого свой суверенный фонд.

Источник: "Европейская правда", со ссылкой на NRK

Детали: По словам Столтенберга, Норвегия, которая не является членом ЕС, уже делает значительные финансовые взносы в пользу Украины и также может потенциально принять участие в планах ЕС по кредиту, но не будет предоставлять гарантий самостоятельно.

"Были некоторые идеи, что Норвегия должна гарантировать всю сумму, 1,6 триллиона норвежских крон (159 миллиардов долларов), но это не вариант", – сказал он.

Глава норвежского Минфина добавил, что решение будет принято с учетом того, каким будет финальное решение ЕС по кредиту.





