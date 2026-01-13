Настройтесь на новую ведущую утреннюю программу Euronews "Европа сегодня" в 8 утра по брюссельскому времени. Всего за 15 минут мы расскажем вам о самых важных новостях дня.

Все внимание мира приковано к Ирану. Лидеры ЕС от Брюсселя до Берлина призвали освободить заключенных в тюрьму иранских протестующих. В прошлый четверг страна погрузилась в блэкаут после массовых демонстраций, вызванных тяжелыми экономическими условиями, и власти ответили на это отключением интернета, арестами и применением смертоносной силы. Редактор Euronews в ЕС Мария Тадео присоединяется к сегодняшней программе, чтобы рассказать о последних событиях на этом фронте.

Затем к нам присоединится бывший премьер-министр Франции Доминик де Вильпен, чтобы предложить свой взгляд на происходящие в мире события. Близкий советник президента Жака Ширака, Доминик де Вильпен получил международное признание в качестве министра иностранных дел за отказ поддержать войну в Ираке под руководством США. А прошлым летом он основал во Франции новую политическую партию - "Гуманистическая Франция".

Наш репортер Аида Санчес также посмотрела на то, что произошло в мире с начала года - от Гренландии и Венесуэлы до Ирана и Украины. Или, другими словами, как все эти события могут изменить карту мира, какой мы ее знаем.

Затем Якуб Янас объясняет угрозу администрации США захватить Гренландию, которая поставила НАТО на неизведанную территорию. Альянс, построенный на идее, что нападение на одного - это нападение на всех, теперь столкнулся с тревожной возможностью того, что один член может напасть на другого.

Когда и где смотреть Europe Today?

Каждое утро в 8:00 по центральноевропейскому времени вы можете присоединиться к главной ведущей Euronews Меаб Макvахон и нашему редактору по вопросам ЕС Марии Тадео, которые расскажут вам о главных новостных событиях дня в нашей новой ежедневной программе "Европа сегодня".

В новом формате, транслирующемся в прямом эфире из Брюсселя, вы узнаете о ключевых событиях дня, а также получите важнейший анализ всех событий, формирующих ситуацию в ЕС и за его пределами.

