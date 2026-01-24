Защитники и защитницы Украины, а также ветераны войны и лица с инвалидностью вследствие войны могут бесплатно получить стоматологическую помощь в Одессе.

Бесплатная стоматологическая помощь включает лечение кариеса, пульпита и периодонтита с пломбированием каналов, удаление зубов, снятие зубного камня и другие необходимые процедуры. Кроме того, по направлению врача-стоматолога ветеранам войны и лицам с инвалидностью вследствие войны бесплатно проводится зубопротезирование на сумму до 35 тысяч гривен на одного пациента.

Для получения стоматологических услуг необходимо предоставить копии с предъявлением оригиналов следующих документов: паспорт гражданина Украины, идентификационный код, удостоверение участника боевых действий или лица с инвалидностью вследледствие войны. Военнослужащие, которые еще не получили удостоверение УБД, могут предоставить форму № 6 из воинской части. Тем, кто не находится в отпуске, необходимо получить направление от командира воинской части и далее — направление от врача.

Бесплатную стоматологическую помощь военнослужащие и ветераны могут получить в отделениях городской стоматологической поликлиники по адресам:

Люстдорфская дорога, 86а, тел.: (048) 765-25-42;

ул. Евгения Чикаленко, 46/2, тел.: (048) 700-48-85;

ул. Сегедская, 1, тел.: (0482) 63-02-62;

ул. Прохоровская, 30, тел.: (048) 700-30-04;

ул. Прохоровская, 43, тел.: (048) 737-82-65;

ул. Академика Заболотного, 27, тел.: (048) 755-24-43, 755-24-09.





Источник