Низький тиск і східний вітер: що чекати одеситам від погоди цими вихідними

В ближайшие дни погоду в Одессе и области будет определять поле относительно пониженного атмосферного давления. Из-за прохождения атмосферных фронтов синоптики прогнозируют осадки смешанной фазы – снег с дождём.

 Ожидается постепенное повышение температурных показателей, однако на дорогах по-прежнему будет скользко. Ветер восточной четверти, умеренный, местами возможны туманы. Температура морской воды сохраняется на уровне 1–2°С.

 В субботу, 24 января, синоптики прогнозирую ночью небольшие осадки, видимость при них снизится до 1–2 км. Ветер северо-восточный, 6–11 м/с. Волнение моря – лёгкое, вдоль побережья уровни воды безопасные, в лиманах образовался тонкий лёд. Температура воздуха ночью составит 1–5° мороза, днём от 1° мороза до 1° тепла.

 По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей,  по одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью – небольшие осадки, местами налипание мокрого снега и гололедица. Днём существенных осадков не прогнозируется. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с. Температура ночью — 2–7° мороза, днём — от 3° мороза до 2° тепла. На дорогах области ночью местами видимость при осадках 500–1000 м, сохранится гололедица.


