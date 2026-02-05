В Казахстане прокладывают сеть лыжных маршрутов. Она соединит пять маршрутов, включая склоны Заилийского Алатау, в единый непрерывный комплекс. В него войдут новые трассы, подъёмники и маршруты для катания.

Казахстан превращает центральные, северные и западные склоны Тянь-Шаня в круглогодичный туристический коридор. Проект «Алматинский горный кластер» объединит существующие и новые горнолыжные курорты Заилийского Алатау, создав более 200 километров трасс по пяти направлениям, включая на горных ущельях.

По поручению президента Касым-Жомарта Токаева правительство утвердило комплексный план развития территории, направленный на превращение Алматинского горного кластера (АГК) в международное туристическое направление с трассами мирового уровня и улучшенным доступом к наиболее удалённым живописным локациям.

Полное открытие АГК запланировано к 2029 году. Посетители смогут перемещаться по объединённой системе трасс, подъёмников и маршрутов по единому ски-пассу. По оценкам властей, кластер сможет принимать до 24 тысяч гостей в день и привлекать до 1,7 миллиона иностранных туристов ежегодно.

Премьер-министр Олжас Бектенов назвал горы одним из главных природных активов страны и озвучил планы масштабного расширения в июле 2025 года.

Проект предусматривает строительство новых пешеходных маршрутов, канатных дорог и сервисной инфраструктуры. Он также включает модернизацию действующих курортов. Кроме того, планируется создание дополнительных туристических зон с учётом экологических требований и стандартов безопасности.

«У нас красивая природа, 14 национальных парков, безвизовый режим более чем для 80 стран, а также богатая культура и история», — отметил глава Kazakh Tourism Development Ержан Еркинбаев.

В настоящее время в Казахстане действует лишь один курорт с развитой инфраструктурой. Флагманское направление ограничено протяжённостью трасс и пропускной способностью, что подчёркивает необходимость дальнейшего расширения.

Новые курорты на склонах

За последние три года количество посетителей флагманского курорта страны утроилось. Только за прошлый сезон его посетили 1,5 миллиона гостей — почти вдвое превышая его проектную пропускную способность, сообщил заместитель председателя Казахтуризма Даниэль Сержанулы.

В рамках расширения власти планируют построить ещё 26 канатных дорог, доведя их общее количество до 42. Протяжённость горнолыжных трасс увеличится до 162 километров на пяти маршрутах. Это позволит объединить Шымбулак, Пионер и Ой-Карагай с каньонами Кимасар и Бутаковка в единую сеть.

Общий проект получит новое название, при этом каждый курорт сохранит собственный бренд.

Профессиональные лыжники высоко оценивают тянь-шаньский пухляк. «Практически в каждом каньоне, где можно развивать лыжную зону, отличные снежные условия. Бывали сезоны, когда мы открывались в начале ноября и работали до самого мая», — рассказал инструктор одного из курортов Николай Хан.

Постоянные гости одного из склонов Алматинского кластера, семья сноубордистов Жердевых, положительно оценивают изменения. «Я думаю, эта история развивается, и хотелось бы, чтобы развитие продолжалось — открывались новые курорты и сноупарки», — сказал Александр Жердев.

Казахстан также развивает крупный государственный курорт, с рабочим названием «Almaty Superski». Этот семейный курорт призван разгрузить существующие курорты, добавив ещё 60 километров трасс.

Большинство трасс будут синего и зелёного уровней сложности для начинающих и лыжников среднего уровня. Остальные трассы рассчитаны на продвинутых и профессиональных спортсменов. Планируется 17 современных канатных дорог с пропускной способностью более 10 000 посетителей в день.

Региональный хаб зимнего туризма

Казахстан позиционирует себя как региональный центр горнолыжного туризма в Центральной Азии, развивая инфраструктуру вокруг горных кластеров Алматы. Соседние Кыргызстан, Узбекистан и Азербайджан также модернизируют свои курорты, однако власти отмечают, что у Казахстана есть природные преимущества.

«Мы во многом похожи, но у нас есть несколько сильных сторон, — отметил Ержан Еркинбаев. — Наш курорт расположен высоко в горах — на высоте от 2 200 до 3 200 метров. Здесь длинный сезон, стабильный естественный снег и более 300 солнечных дней в году. При этом все это расположено относительно рядом с городом - с отелями, ресторанами и насыщенной городской жизнью».

Сегодня туристам доступны пешие маршруты, хайкинг, горные лыжи, сноуборд, прогулки на снегоступах, а также катание на коньках на «Медеу» — одном из самых высокогорных катков в мире.

Страна также работает над тем, чтобы привести курорты к европейским стандартам. В модернизации систем безопасности и сервиса участвует Pas Grau Internacional — одна из ведущих международных компаний в сфере горной инфраструктуры.

«Мы следуем строгим нормам и требованиям, чтобы гарантировать уровень безопасности и обслуживания, соответствующий стоимости билета», — заявил операционный директор Хуго Агостин.

Казахстанские курорты уже получают международное признание. Платформа Agoda включила один из курортов Алматы в список лучших зимних направлений Азии на 2026 год. Испанский журнал Viajar поставил город в один ряд с Инсбруком, Шамони, Уистлером и Церматтом благодаря редкому формату «город — склон», когда горные трассы находятся в непосредственной близости от мегаполиса.

Горы регулярно принимают международные соревнования, включая этапы Кубка мира FIS по фристайлу и сноуборду, а также квалификацию Freeride World Tour. Один из курортов занесён в Книгу рекордов Гиннесса благодаря самой высокой трассе для ночного катания — на высоте 3 200 метров. В планах — строительство канатной дороги к пику Чкалова на высоте 3 850 метров.

При этом привлекательность региона выходит за рамки спорта. Курорты постепенно превращаются в культурные центры, привлекая спортсменов, художников и представителей креативных индустрий.

На высоте 3 200 метров художник Адиль Аубекеров создал высокогорный мурал, объединив кочевую символику — от палеолитических петроглифов и «звериного стиля» до современной уличной графики. Работа, приуроченная к 80-летию ООН, символизирует единство человека и природы.

Après-ski и размещение

Многих гостей привлекает атмосфера après-ski — тёплые напитки, сытная кухня и оживлённые кафе в деревенских альпийских лоджах, купольных шатрах и юртах, расположенных на высоте более 2 200 метров.

Сьяфик Азхар из Малайзии, посетивший горнолыжные курорты Швейцарии, отмечает, что après-ski в Алматы «ничуть не уступает по атмосфере». Когда он приезжает в город с семьёй, они обычно обедают в кафе на склоне в горах.

Бары и рестораны нередко удивляют даже самых требовательных гостей.

Одно из заметных мест — Auyl, ресторан нео кочевой кухни в районе Медеу. В 2025 году он вошёл в список 50 Best Discovery и занял 16-е место в рейтинге самых красивых ресторанов мира по версии Prix Versailles.

Меню предлагает современную интерпретацию основ кочевой кухни — воды, муки и мяса. Блюда готовят на открытом огне, в казане, на мангале или в тандыре, сочетая традиционные методы с современным подходом. Среди фирменных позиций — тартар из конины и закуски из верблюжьего жира в виде небольших золотистых шариков, напоминающих сырные шарики во фритюре.

Концепция ресторана направлена на погружение гостей в культуру казахских кочевников, задействуя все органы чувств.

В горах доступны разные варианты размещения — от экологичных юрт и глэмпинга до альпийских отелей с саунами, горячими бассейнами и отдельными шале, что позволяет подобрать формат отдыха для любого путешественника.

Расширяя доступ к впечатляющим локациям Тянь-Шаня

Развитие проекта также предполагает открытие доступа к некоторым из самых удалённых и живописных территорий Иле-Алатауского национального парка.

Одна из таких территорий — Большое Алматинское озеро, всего в 30 километрах от города. На следующих этапах планируется запуск канатных дорог, которые позволят посетителям напрямую добираться до этого высокогорного водоёма. Летом озеро приобретает ярко-бирюзовый оттенок, а зимой становится ледяно-голубым.

Ледники Заилийского Алатау питают реку Большая Алматинка, воды которой поступают прямо в озеро. Территория находится под строгой охраной, так как водоём обеспечивает большую часть питьевой воды Алматы.

Горный массив также является домом для редких животных, включая серпоклюва, занесённого в Красную книгу Казахстана, и ирбиса, или снежного барса.

Снежный леопард обитает на вершинах гор и весной и осенью спускается ближе к озеру в поисках добычи. Для отслеживания их передвижений рейнджеры оснастили GPS-ошейниками более 40 особей.

Национальный парк площадью свыше 200 тысяч гектаров охраняют около 150 инспекторов, которые круглосуточно следят за сохранностью хрупкой экосистемы. По словам властей, развитие горного кластера будет вестись осторожно — с балансом между ростом туризма и природоохраной.

От зимних видов спорта мирового уровня до разнообразной кухни и впечатляющих пейзажей Тянь-Шаня — Алматинский горный кластер открывается международной аудитории в новом формате.

