МИД России 4 февраля выступило с заявлением в связи с тем, что 5 февраля окончательно завершается действие российско-американского договора о контроле над ядерными вооружениями (СНВ-3).

Дословно заявление МИД РФ: "В нынешних обстоятельствах исходим из того, что стороны по договору о нераспространении ядерного оружия больше не связаны никакими обязательствами и симметричными декларациями в контексте договора, включая его центральные положения, и в принципиальном плане свободны в выборе своих дальнейших шагов".

Российская Федерация неизменно готова к решительным военно-техническим контрмерам с целью устранения потенциальных дополнительных угроз национальной безопасности".

Деталі: В то же время там добавили, что в перспективе Россия "остается открытой для поиска политико-дипломатических путей комплексной стабилизации стратегической обстановки на основе равноправных и взаимовыгодных диалоговых решений в случае формирования надлежащих условий для такого взаимодействия".

Договор СНВ-3 (или New START) – последнее крупное соглашение между США и Россией о взаимном сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Он был подписан в 2010 году в Праге президентами Обамой и Медведевым, вступил в силу в 2011-м и должен был стать фундаментом "ядерной стабильности" в мире.

Без подписания нового соглашения мир впервые за десятилетия остается без какого-либо юридического контроля над ядерными арсеналами крупнейших держав.

Что предшествовало:

Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия готова к новой реальности мира без ограничений на ядерное вооружение.

В комментарии для New York Times в прошлом месяце президент США Дональд Трамп отметил, что позволит договору утратить силу. Однако он сказал, что необходимо заключить "лучшее соглашение".

В феврале 2023 года Владимир Путин объявил о "приостановке" участия России в Договоре о СНВ-3 – хотя документ и не предусматривает такого механизма, но этот шаг произошел на фоне ядерного шантажа Запада со стороны Москвы. При этом РФ и дальше оставалась стороной договора.

