Сложную погоду прогнозируют синоптики на 6 февраля по Одесской области. На завтра по региону объявлено штормовое предупреждение: в течение дня ожидаются гололёд и налипание снега, ночью – порывы восточного ветра до 17 м/с.

Прогноз по области:

Облачно, ночью небольшие осадки, днем умеренные. На севере налипание мокрого снега и ночная метель. Гололед и гололедица на дорогах. Восточный ветер 9–14 м/с, ночью порывы до 15–17 м/с. Температура ночью: от 1° до 6° мороза, на юге до 4° тепла; днем 1–6° тепла, на севере до 3° мороза. Видимость на автодорогах при осадках 500–1000 м.

По Одессе:

Облачно, ночью небольшие осадки, днем умеренные. Гололед и гололедица. Восточный ветер 9–14 м/с, ночью порывы 15–17 м/с. Температура ночью 1–3° мороза, днем 1–3° тепла.

На побережье: значительное волнение моря, местами возможен подъем уровня воды. В лиманах сохраняется лед.

Водителям и пешеходам советуют соблюдать осторожность на дорогах и планировать поездки с учетом сложных погодных условий.

