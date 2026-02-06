 
Сьогодні, 16:00

Синоптики попереджають: завтра в Одесі ожеледь, опади та сильний вітер

Категория: Новини / Події

Сложную погоду прогнозируют синоптики на 6 февраля по Одесской области. На завтра по региону объявлено штормовое предупреждение: в течение дня ожидаются гололёд и налипание снега, ночью – порывы восточного ветра до 17 м/с.

Прогноз по области:

  1. Облачно, ночью небольшие осадки, днем умеренные.
  2. На севере налипание мокрого снега и ночная метель.
  3. Гололед и гололедица на дорогах.
  4. Восточный ветер 9–14 м/с, ночью порывы до 15–17 м/с.
  5. Температура ночью: от 1° до 6° мороза, на юге до 4° тепла; днем 1–6° тепла, на севере до 3° мороза.
  6. Видимость на автодорогах при осадках 500–1000 м.

По Одессе:

  1. Облачно, ночью небольшие осадки, днем умеренные.
  2. Гололед и гололедица.
  3. Восточный ветер 9–14 м/с, ночью порывы 15–17 м/с.
  4. Температура ночью 1–3° мороза, днем 1–3° тепла.

На побережье: значительное волнение моря, местами возможен подъем уровня воды. В лиманах сохраняется лед.
 Водителям и пешеходам советуют соблюдать осторожность на дорогах и планировать поездки с учетом сложных погодных условий.

 

