Борода, ставшая в последнее время столь популярной деталью мужского облика, является превосходным рассадником бактерий и может стать источником кожных, и не только, инфекций как для своего владельца, так и для окружающих. Усугубляет ситуацию привычка часто поглаживать бороду.

Как пояснила в интервью The Daily Mail Кэрол Уокер, консультант-трихолог в Бирмингемском трихологическом центре, борода фактически работает как «бактериальная губка», так как в волосах на лице из-за их кудрявости и пышности застревают мельчайшие кусочки пищи и грязи из окружающей среды, туда попадают капли выделений из носа, слюна, что в итоге создает благоприятную среду для размножения бактерий.

Некоторые медики сравнивают бороду с бактериальной губкой. Как показывают результаты многих исследований, в бороде могут скрываться и передаваться тысячи бактерий. Трихолог Кэрол Уолкер вообще бьет наотмашь: наличие богатой растительности повышает риск кожных инфекций, передачи бактериальной инфекции другим или попадания патогенов в ротовую полость.

Чем плотнее борода у мужчины, тем больше вероятность того, что бактерии и грязь в ней задержатся: микробы располагаются между чешуйками волос. Самой "грязной" в этом смысле частью бороды некоторые эксперты считают участок возле ноздрей и рта. А самыми опасными в этом случае принято считать молочные продукты: после их употребления бородатые мужчины буквально засыпают бороду микробами.