



Bad Bunny вошел в историю на одной из самых желанных сцен мира, а Дональд Трамп разглагольствовал о том, что призыв артиста к единству - это "оскорбление величия Америки".

Пуэрториканская суперзвезда Bad Bunny вошел в историю как первый сольный латиноамериканский артист, выступивший в перерыве Супербоула.

Его выступление, полностью на испанском языке, стало энергичным праздником различных музыкальных стилей - от реггетона и сальсы до латинского трэпа - с участием Леди Гаги, Рики Мартина и даже Педро Паскаля, Кароль Джи, Карди Би и Джессики Альбы.

Bad Bunny, один из самых прослушиваемых артистов в мире, расширил значение песни "God Bless America", включив в нее все страны Северной и Южной Америки.

"Боже, благослови Америку, будь то Чили, Аргентина", - сказал Bad Bunny, перечислив более 20 стран Северной и Южной Америки.





